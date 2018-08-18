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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42974298429943004301>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:41

  BIGor написав:А где же плюсы удаленки?
1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.
2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.
3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 10 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:48

  BIGor написав:А где же плюсы удаленки?
1. Примерно +2 часа свободного времени в рабочий день (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.

Пожалуй, это единственный плюс, что не ездите в транспорте.
  BIGor написав:2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.

Отлучится по своим делам, вы уже ездите в транспорте. Противоречия с п.1
  BIGor написав:3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

ну поехали, там вы и доступны с 8:00 до 20:00 в любой момент.
Не получится такого, что "я уехал на дачу, связи нет, ничем помочь не могу"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:09

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Я не вижу для себя выигрыш в такой схеме.

про win-win слышали?
наверное да, но в такое не играете. Арендатора надо обыграть.
поэтому у Вас:
мебель 10+ лет
пересмотр цены в сторону повышения каждые 6-12 мес
ремонт за свой счёт

и если +500 грн , то ничего личного-только бизнес.
хотя периодически откуда то появляется бла-бла "социально важная услуга понаехам" ( теория Трибеки или как там оно зовётся?)


Я не совсем понимаю - чем Вас смущает мебель 10+ лет в арендной-то квартире?
У меня в одной арендной почти вся мебель 10+ лет, некоторая из нее 20+ лет.
Она чистая, исправная, но да, несколько отличается от последних трендов.
Так, пардон, у меня не Редиссон САС.
И в моей собственной квартире мебель 10+ лет. Только лучше и намного дороже. И в основном из массива. И что-то меня от нее не воротит.
У Вас есть выбор - на рынке есть квартиры БЕЗ мЁбели. Снимайте их и меблируйте хоть каждый день новой. Или снимайте номер в Редиссоне - там следят за трендами. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Отлучится по своим делам, вы уже ездите в транспорте.

Выйти пешком в ближайший обменник/банк/АТБ/НП? Мне, например ехать никуда не надо. Тут уже как повезет и в какой локации Вы проживаете.
  pesikot написав:ну поехали, там вы и доступны с 8:00 до 20:00 в любой момент.
Не получится такого, что "я уехал на дачу, связи нет, ничем помочь не могу"

Тут аналогично, сейчас интернет уже практически везде есть. В крайнем случае, будете пользоваться Starlink.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт

И арендодатель задумается, что сдавал квартиру офисному работнику, или молодому айтишнику, который целыми днями на работе, а тут, внезапно, будет постоянно сидеть дома и амортизировать квартиру по полной.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:38

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:

Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. :D

Хрущи будут сносить.

Ага, сразу же после метро на Троещину)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40

Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.

Зображення

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:12

  Natt написав:
  BIGor написав:А где же плюсы удаленки?
1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.
2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.
3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:А что с квартирой не так за ЭТИ деньги?
.......... ЦА - семья из 3-х человек. Ребенку комнату и взрослым спальню.
как по мне , то на 12000 семья из 3-х человек может снять двушку в лучшем состоянии.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Я не совсем понимаю - чем Вас смущает мебель 10+ лет в арендной-то квартире?
.....снимайте номер в Редиссоне - там следят за трендами.

не перевирайте, про шкафы я ничего не говорил, претензия была только к диванам 10+. На одном из них обивка разошлась по шву, но этого на фото не видно. За это время можно было бы поменять оббивку, если жалко новый диван купить. Оббивка явно затёртая и грязная . на обоих.Время и смена арендаторов делают своё.
Угловой диван как место для сна-не годится.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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