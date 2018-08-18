Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Ну це тяжко строчити камєнти з ранку до ночі, Первий розуміє
Ты тоже понимаешь. Это моя единственная отдушина. Рельно не выхожу неделями из квартиры.
zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.
Интересное у Вас представление об удаленной работе
Он явно удалённо не пробовал работать.
Работа на удалёнке - это не пивко с семечками. Это часть твоего жилья выделяется под "офис". И пить на "рабочем" месте не получится". В эту часть жилья другим домашним доступ должен быть ограничен, но это в теории. Это если количество комнат позволяет и дети лет до 13. Но дети также на удалённом обучении, отвлекаться приходиться для помощи детям.
Так как ты на удалёнке, ты доступен с 8:00 до 20:00 как минимум - это само по себе. А в сочетании, что и детям следует помогать с дистанционным обучением, рабочий день и до 22:00 растягивается.
При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт
удобство или не удобство удаленки определяется удобством графика работы в офисе и расстоянием до офиса. мне прежняя работа этими двумя вещами категорически нравилась. опять же, людей живых видишь, есть с кем обменятся незлым тихим. и некоторые из этих людей даже приятны. и принтер в офисе, и монитор приличный. малина. но ковид внес свои коррективы...
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу". Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи. У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
В село к Трибеке не хотите? Чистый воздух, природа, свежее молочко и яйца?
zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
единственный выход, сделать доллар настолько дешевым чтоб в США ездили за покупками из Мексики и Канады. Думаю доллар 1,4-1,8 к Евро будет через год-два.
zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10. фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера. так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.