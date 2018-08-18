RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4298429943004301>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:48

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.

Ну це тяжко строчити камєнти з ранку до ночі, Первий розуміє

Ты тоже понимаешь. Это моя единственная отдушина. Рельно не выхожу неделями из квартиры.
airmax78
 
Повідомлень: 34870
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:14

  zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.

Зображення

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf


поправка - рост цен замедляется ускоряющимися темпами
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 14.03.06
Подякував: 191 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:22

  adeges написав:
  zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.

Зображення

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf


поправка - рост цен замедляется ускоряющимися темпами

Гляньте в pdf файл. Там нет роста цен. Там падение цен последние 3 месяца.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 19.09.10
Подякував: 619 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:23

  pesikot написав:
  Natt написав:
  vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Интересное у Вас представление об удаленной работе :mrgreen:

Он явно удалённо не пробовал работать.

Работа на удалёнке - это не пивко с семечками.
Это часть твоего жилья выделяется под "офис". И пить на "рабочем" месте не получится". В эту часть жилья другим домашним доступ должен быть ограничен, но это в теории.
Это если количество комнат позволяет и дети лет до 13. Но дети также на удалённом обучении, отвлекаться приходиться для помощи детям.

Так как ты на удалёнке, ты доступен с 8:00 до 20:00 как минимум - это само по себе.
А в сочетании, что и детям следует помогать с дистанционным обучением, рабочий день и до 22:00 растягивается.

При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт


удобство или не удобство удаленки определяется удобством графика работы в офисе и расстоянием до офиса. мне прежняя работа этими двумя вещами категорически нравилась. опять же, людей живых видишь, есть с кем обменятся незлым тихим. и некоторые из этих людей даже приятны. и принтер в офисе, и монитор приличный. малина. но ковид внес свои коррективы...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 14.03.06
Подякував: 191 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Natt написав:
  BIGor написав:А где же плюсы удаленки?
1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.
2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.
3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу".
Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи.
У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04 :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27328
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6513 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:24

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  BIGor написав:А где же плюсы удаленки?
1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.
2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.
3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.

В село к Трибеке не хотите? Чистый воздух, природа, свежее молочко и яйца?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 19.09.10
Подякував: 619 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
единственный выход, сделать доллар настолько дешевым чтоб в США ездили за покупками из Мексики и Канады. Думаю доллар 1,4-1,8 к Евро будет через год-два.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3744
З нами з: 06.04.16
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:26

  BIGor написав:
  adeges написав:
  zРадио написав:Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.

Зображення

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf


поправка - рост цен замедляется ускоряющимися темпами

Гляньте в pdf файл. Там нет роста цен. Там падение цен последние 3 месяца.


да, виноват. достаточно дыбильное представление данных, можно было месяц к месяцу, а не год к году, и все было бы наглядно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 14.03.06
Подякував: 191 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
DmitryK
 
Повідомлень: 522
З нами з: 24.05.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

DmitryK написав:фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.


Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27328
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6513 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 4298429943004301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Унуноктий і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1846, 1847, 1848
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18475 3029886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 12:05
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18082)
10.06.2020 23:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.