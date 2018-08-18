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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4298429943004301

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:41

  Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу".
Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи.
У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04 :mrgreen:

А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Что немаловажно, на ранние встречи (а поляки любители назначать встречи/звонки на 9-10 утра - для них это уже практически обед) теперь можно проснуться за 5 минут до, потрындеть по скайпу в пижаме и уже потом начинать утрение процедуры.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:44

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  sesk написав:Пацаны говорят, что с осени-РОСТ! А вот аренда действительно просела.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA
И 5 ярдов дают.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255072/

Обычно видео не смотрю, но тут было свободное время, просмотрел. Основные замечания, это то, что аренда просела, но просела к пикам осени 19-ого, что видно на графиках. По отношению к 16-18 она выше. Аренда просела ДО 30%, но 30% это наверное на каких-то неликвидных объектах. По моим наблюдениям 20-25 при быстрой пересдаче (от пиковых цен осени) и 10-15% от реальных по старым контрактам.
Про ипотеку и доходность аренды. Блоггер забыл сказать, что ипотека взвинтит цены. Снижение доходности по умолчанию преподносилось, что будут падать цены аренды, хотя это обычно работает по другому. Если зарплаты и доходы не падают в гривне (карантин единственное исключение за всю историю), то и аренда не падает в гривне. Снижение доходности будет за счет роста цены. Почему тогда он не рекомендует своим клиентам покупать под аренду, если цены пойдут в рос из-за ипотеки? Цифры доходности, кстати, завышены на пару процнтов. Может на каких-то удачных гостинках можно выжать, но по средней квартире 8% доходности было до карантина.
При нормальной, а не кризисной цене недвиги, лендлорду будет неплохо и 5% годовых. Где можно получить больше? На валютных депо? Нет. К гривнедепо в догосрок еще не все готовы. Пусть гривна побудет в диапазоне 25-30 хотя бы 20 лет и будет подкреплена внутренним продуктом, а не долгами, тогда пожалуйста.
Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый.
Еще про арендаторов, которые будут массово покупать в ипотеку - где они будут покупать? У кого? Возьмем комплекс, как модель Киева, на 1000 квартир, в котором сдается 20-25%. В продаже только 3-4 квартиры. Что смогут купить арендаторы?

хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?
почну перекличку:
Влад,
аірмакс,
Долярчик,
контрабандист презервативів...

а кто у нас контрабандист презервативов?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу".
Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи.
У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04 :mrgreen:

А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя.


Мониторы это святое, оба дома, если бы не забрал, то купил бы - зрение, это не то, на чем надо экономить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда
вы не на тех рекламах воспитывались
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:08

На будпортале выложили
"Як вплинуть на вартість житла тисячі непроданих у карантин квартир і чи загрожує ринку масове банкрутство?"
http://budport.com.ua/news/17727-yak-vp ... ankrutstvo
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:30

  foxluck написав:На будпортале выложили
"Як вплинуть на вартість житла тисячі непроданих у карантин квартир і чи загрожує ринку масове банкрутство?"
http://budport.com.ua/news/17727-yak-vp ... ankrutstvo


Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 01:11

  zРадио написав:
Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда

Расскажите это маркетологам KANa с его ценами на Файна-ТаунЗображення
Damien
 
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