Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу". Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи. У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04
А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Что немаловажно, на ранние встречи (а поляки любители назначать встречи/звонки на 9-10 утра - для них это уже практически обед) теперь можно проснуться за 5 минут до, потрындеть по скайпу в пижаме и уже потом начинать утрение процедуры.
Обычно видео не смотрю, но тут было свободное время, просмотрел. Основные замечания, это то, что аренда просела, но просела к пикам осени 19-ого, что видно на графиках. По отношению к 16-18 она выше. Аренда просела ДО 30%, но 30% это наверное на каких-то неликвидных объектах. По моим наблюдениям 20-25 при быстрой пересдаче (от пиковых цен осени) и 10-15% от реальных по старым контрактам. Про ипотеку и доходность аренды. Блоггер забыл сказать, что ипотека взвинтит цены. Снижение доходности по умолчанию преподносилось, что будут падать цены аренды, хотя это обычно работает по другому. Если зарплаты и доходы не падают в гривне (карантин единственное исключение за всю историю), то и аренда не падает в гривне. Снижение доходности будет за счет роста цены. Почему тогда он не рекомендует своим клиентам покупать под аренду, если цены пойдут в рос из-за ипотеки? Цифры доходности, кстати, завышены на пару процнтов. Может на каких-то удачных гостинках можно выжать, но по средней квартире 8% доходности было до карантина. При нормальной, а не кризисной цене недвиги, лендлорду будет неплохо и 5% годовых. Где можно получить больше? На валютных депо? Нет. К гривнедепо в догосрок еще не все готовы. Пусть гривна побудет в диапазоне 25-30 хотя бы 20 лет и будет подкреплена внутренним продуктом, а не долгами, тогда пожалуйста. Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый. Еще про арендаторов, которые будут массово покупать в ипотеку - где они будут покупать? У кого? Возьмем комплекс, как модель Киева, на 1000 квартир, в котором сдается 20-25%. В продаже только 3-4 квартиры. Что смогут купить арендаторы?
хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"? почну перекличку: Влад, аірмакс, Долярчик, контрабандист презервативів...
Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу". Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи. У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04
А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя.
Мониторы это святое, оба дома, если бы не забрал, то купил бы - зрение, это не то, на чем надо экономить
Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда
zРадио написав: Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда
Расскажите это маркетологам KANa с его ценами на Файна-Таун