Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу". Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи. У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04
А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Что немаловажно, на ранние встречи (а поляки любители назначать встречи/звонки на 9-10 утра - для них это уже практически обед) теперь можно проснуться за 5 минут до, потрындеть по скайпу в пижаме и уже потом начинать утрение процедуры.
Обычно видео не смотрю, но тут было свободное время, просмотрел. Основные замечания, это то, что аренда просела, но просела к пикам осени 19-ого, что видно на графиках. По отношению к 16-18 она выше. Аренда просела ДО 30%, но 30% это наверное на каких-то неликвидных объектах. По моим наблюдениям 20-25 при быстрой пересдаче (от пиковых цен осени) и 10-15% от реальных по старым контрактам. Про ипотеку и доходность аренды. Блоггер забыл сказать, что ипотека взвинтит цены. Снижение доходности по умолчанию преподносилось, что будут падать цены аренды, хотя это обычно работает по другому. Если зарплаты и доходы не падают в гривне (карантин единственное исключение за всю историю), то и аренда не падает в гривне. Снижение доходности будет за счет роста цены. Почему тогда он не рекомендует своим клиентам покупать под аренду, если цены пойдут в рос из-за ипотеки? Цифры доходности, кстати, завышены на пару процнтов. Может на каких-то удачных гостинках можно выжать, но по средней квартире 8% доходности было до карантина. При нормальной, а не кризисной цене недвиги, лендлорду будет неплохо и 5% годовых. Где можно получить больше? На валютных депо? Нет. К гривнедепо в догосрок еще не все готовы. Пусть гривна побудет в диапазоне 25-30 хотя бы 20 лет и будет подкреплена внутренним продуктом, а не долгами, тогда пожалуйста. Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый. Еще про арендаторов, которые будут массово покупать в ипотеку - где они будут покупать? У кого? Возьмем комплекс, как модель Киева, на 1000 квартир, в котором сдается 20-25%. В продаже только 3-4 квартиры. Что смогут купить арендаторы?
хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"? почну перекличку: Влад, аірмакс, Долярчик, контрабандист презервативів...
Faceless написав:Вообще, те, кто думает, что удаленка - это работать из дому, ошибаются. Нюанс в том, что это больше "переехать жить на работу". Да, экономится время на транспорт и часто ещё и деньги - на обедах в кафе/ресторанах. Но в среднем, число часов в день, которые вы выделяете на работу, наоборот увеличивается. А в карантин того хуже, так как особо пойти некуда, в рабочих чатах вопросы спокойно себе пишут до полуночи. У меня вот сегодня последнее по работе было в 23:04
А мне норм. Монитор выдали. Это не 2, конечно, как в офисе, но все же не в микроэкранчик ноута пялиться. По часам ничего не изменилось - как было 4-5 часов в день в среднем, так и осталось. Только теперь оставшиеся часы можно спокойно провести с пивасом на диване. Опять же, какие-то домашние дела можно поделать в перерывах. Или спокойно посвятить день поездке в ТЦ, а поработать вечером/ночью (хотя это и до удаленки можно было реализовать). Не хватает только кресла и стола, позволяющего работать стоя.
Мониторы это святое, оба дома, если бы не забрал, то купил бы - зрение, это не то, на чем надо экономить
Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда
zРадио написав: Выиграют (проиграют меньше остальных) те, кто первыми снизит цены в борьбе за клиента - инвестиции в бетон обвалились, но не обнулились. Для оставшихся на рынке инвесторов в большинстве сегментов фактор цены (вновь) стал приоритетом №1. При этом стоимость строительных работ упала за счет удешевления углеводородов, сырья и труда
Расскажите это маркетологам KANa с его ценами на Файна-Таун
Банкротство застройщиков негативно скажется на ожиданиях дешевея. Оптимально, это рекордные темпы ввода жилья как в 2017 году, если не ошибаюсь. Монополизация рынка, исчезновение конкуренции однозначно взвинтит цены.
Zebra написав:Банкротство застройщиков негативно скажется на ожиданиях дешевея. Оптимально, это рекордные темпы ввода жилья как в 2017 году, если не ошибаюсь. Монополизация рынка, исчезновение конкуренции однозначно взвинтит цены.
Цены взвинчивает не уменьшение предложения, а превышение спроса над предложением.
Мы не знаем, как глубоко упал и упадет дальше спрос. Кто-то кричит, что все двушки за 2 месяца смели в Варшавском, кто-то - о падении продаж эконома на 90%...
Ввод в январе-апреле 2020-го ниже аналогичного периода 2019-го "всего" на 6,4%, и на 12,7% - выше 2018-го.
Это изменение - ничто даже для сытых времен, а для кризиса - так и 50%-ного снижения может не хватить, чтобы удержать рынок от обвала (что мы и наблюдали в прошлые кризисы)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 чер, 2020 01:52, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Зависит от взаимных обязательств работодателя и наемного работника. Фактически, в разных вариациях, я работал вдали от работодателя с небольшими перерывами с 1997 года. И могу сказать, правило "Подальше от начальства, поближе к кухне" придумали мудрые люди. В том понимании, что работать вне офиса, где "работает" основная часть коллектива - это и есть удаленка, то работал с 2002 года. Да, иногда работаешь и в выходные и по вечерам и даже по ночам. Но делаешь то, что считаешь нужным и то, что в конечном счете приносит деньги тебе, а не только работодателю. Порой удается таким образом построить работу, что кроме основной, начинаешь свой бизнес. Меня прет, что не надо делать массу глупых и ненужных вещей, которые на тебя "вешают" просто потому что ты "под рукой". Тебе не надо портить ЖКТ той едой которую заказывает работодатель в офис, как было на одной из моих работ,бутербродами, как было на другой или ресторанами, когда надо было "гулять" контрагентов, хоть порой это были рестораны уровня Анабель (был такой ресторан с даже Мишленовской звездой). Мне нравтся принимать пищу того качества и в том ассортименте, которые я люблю. И это обеспечивается домашней кухней. Кроме того, работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны в офисе. Заниматься ремонтами и комплектацией арендных квартир в том режиме, который необходим, а не возлагать это на посторонних людей за отдельную плату. Планировать свои рабочие дела таким образом, чтобы в какой-то момент раскидать их, образовав "окно" для поездки на моря и не спрашивая для этого "величайшего" соизволения. Да и просто не надо ТУПО сидеть целый день в кресле. Какое-бы оно ни было - позвоночнику от этого лчше не станет. Представьте себе ситуацию в офисе - человек встал и пошел погулять в парк...или полежал на...на чем? или начал отжиматься от пола или качать пресс. Про то, что экономиться огромное количство времени и денег/бензина на комьют - уже писали ранее. И вот, после такого рабочего дня не будешь выжатым как лемон, вечер можно тоже посвятить чему-то, на что не будет ни сил ни времени после работы в офисе. Да и вообще...работать вредно. Труд сделал из обезьяны человека и затем превратил его в лошадь.