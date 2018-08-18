Додано: Чет 11 чер, 2020 01:48

airmax78 написав: Natt написав: BIGor написав: А где же плюсы удаленки?

1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.

2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.

3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных). А где же плюсы удаленки?1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).

Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект. Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе. Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.

Зависит от взаимных обязательств работодателя и наемного работника.Фактически, в разных вариациях, я работал вдали от работодателя с небольшими перерывами с 1997 года. И могу сказать, правило "Подальше от начальства, поближе к кухне" придумали мудрые люди.В том понимании, что работать вне офиса, где "работает" основная часть коллектива - это и есть удаленка, то работал с 2002 года. Да, иногда работаешь и в выходные и по вечерам и даже по ночам. Но делаешь то, что считаешь нужным и то, что в конечном счете приносит деньги тебе, а не только работодателю.Порой удается таким образом построить работу, что кроме основной, начинаешь свой бизнес.Меня прет, что не надо делать массу глупых и ненужных вещей, которые на тебя "вешают" просто потому что ты "под рукой". Тебе не надо портить ЖКТ той едой которую заказывает работодатель в офис, как было на одной из моих работ,бутербродами, как было на другой или ресторанами, когда надо было "гулять" контрагентов, хоть порой это были рестораны уровня Анабель (был такой ресторан с даже Мишленовской звездой). Мне нравтся принимать пищу того качества и в том ассортименте, которые я люблю. И это обеспечивается домашней кухней.Кроме того, работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны в офисе. Заниматься ремонтами и комплектацией арендных квартир в том режиме, который необходим, а не возлагать это на посторонних людей за отдельную плату.Планировать свои рабочие дела таким образом, чтобы в какой-то момент раскидать их, образовав "окно" для поездки на моря и не спрашивая для этого "величайшего" соизволения.Да и просто не надо ТУПО сидеть целый день в кресле. Какое-бы оно ни было - позвоночнику от этого лчше не станет. Представьте себе ситуацию в офисе - человек встал и пошел погулять в парк...или полежал на...на чем? или начал отжиматься от пола или качать пресс.Про то, что экономиться огромное количство времени и денег/бензина на комьют - уже писали ранее.И вот, после такого рабочего дня не будешь выжатым как лемон, вечер можно тоже посвятить чему-то, на что не будет ни сил ни времени после работы в офисе.Да и вообще...работать вредно. Труд сделал из обезьяны человека и затем превратил его в лошадь.