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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 01:52
Serg-ik написав: rjkz написав:
А что с квартирой не так за ЭТИ деньги?
.......... ЦА - семья из 3-х человек. Ребенку комнату и взрослым спальню.
как по мне , то на 12000 семья из 3-х человек может снять двушку в лучшем состоянии.
Ну то есть - Вам дорого. А к самой квартире особо вопросов нет.
"Походите, поторгуйтесь. Базар большой"
Аренда - это как раз то, когда кто-то может дешево снять, а кто-то дорого сдать.
Сейчас немного нестандартная ситуация, но она будет не вечной.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 01:58
Damien написав:
Расскажите это маркетологам KANa с его ценами на Файна-Таун
Ошибочка - уверяю вас, что те маркетологи застройщиков, которые не зря едят свой хлеб, продавливают сейчас снижение цен, хотя бы через скидки и акции. Но (пока) - разбиваются о консервативные головы финансовых контролеров и жадные - менеджмента и собственников
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Додано: Чет 11 чер, 2020 02:11
rjkz написав: airmax78 написав: Natt написав:
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Зависит от взаимных обязательств работодателя и наемного работника.
Фактически, в разных вариациях, я работал вдали от работодателя с небольшими перерывами с 1997 года. И могу сказать, правило "Подальше от начальства, поближе к кухне" придумали мудрые люди.
В том понимании, что работать вне офиса, где "работает" основная часть коллектива - это и есть удаленка, то работал с 2002 года. Да, иногда работаешь и в выходные и по вечерам и даже по ночам. Но делаешь то, что считаешь нужным и то, что в конечном счете приносит деньги тебе, а не только работодателю.
Порой удается таким образом построить работу, что кроме основной, начинаешь свой бизнес.
Меня прет, что не надо делать массу глупых и ненужных вещей, которые на тебя "вешают" просто потому что ты "под рукой". Тебе не надо портить ЖКТ той едой которую заказывает работодатель в офис, как было на одной из моих работ,бутербродами, как было на другой или ресторанами, когда надо было "гулять" контрагентов, хоть порой это были рестораны уровня Анабель (был такой ресторан с даже Мишленовской звездой). Мне нравтся принимать пищу того качества и в том ассортименте, которые я люблю. И это обеспечивается домашней кухней.
Кроме того, работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны в офисе. Заниматься ремонтами и комплектацией арендных квартир в том режиме, который необходим, а не возлагать это на посторонних людей за отдельную плату.
Планировать свои рабочие дела таким образом, чтобы в какой-то момент раскидать их, образовав "окно" для поездки на моря и не спрашивая для этого "величайшего" соизволения.
Да и просто не надо ТУПО сидеть целый день в кресле. Какое-бы оно ни было - позвоночнику от этого лчше не станет. Представьте себе ситуацию в офисе - человек встал и пошел погулять в парк...или полежал на...на чем? или начал отжиматься от пола или качать пресс.
Про то, что экономиться огромное количство времени и денег/бензина на комьют - уже писали ранее.
И вот, после такого рабочего дня не будешь выжатым как лемон, вечер можно тоже посвятить чему-то, на что не будет ни сил ни времени после работы в офисе.
Да и вообще...работать вредно. Труд сделал из обезьяны человека и затем превратил его в лошадь.
Все изменилось. Границы рабочего дня нах смылись. Тебя легко могут припрячь на видеозвонок в 9 вечера или 8 утра. Хуже того, конференции и созвоны длятся теперь часами. А вот уже после этого ты начинаешь делать свою непосредственную работу. И оказывается, что у тебя на нее остается 4 часа, а нужно 10. А в сутках 24. Фейслес все правильно написал. Удаленка уже не та.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 02:15
zРадио написав: Damien написав:
Расскажите это маркетологам KANa с его ценами на Файна-Таун
Ошибочка - уверяю вас, что те маркетологи застройщиков, которые не зря едят свой хлеб, продавливают сейчас снижение цен, хотя бы через скидки и акции. Но (пока) - разбиваются о консервативные головы финансовых контролеров и жадные - менеджмента и собственников
Ну хорош фантазировать. У стройки есть расходная часть и доходная часть. Сокращаем доходную - сокращаем расходную. Некуда сокращать расходную - останавливаем стройку. Или вместо Файна Таун получаем ЖК Патриотика.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 02:31
Serg-ik написав: rjkz написав:
Я не совсем понимаю - чем Вас смущает мебель 10+ лет в арендной-то квартире?
.....снимайте номер в Редиссоне - там следят за трендами.
не перевирайте, про шкафы я ничего не говорил, претензия была только к диванам 10+. На одном из них обивка разошлась по шву, но этого на фото не видно. За это время можно было бы поменять оббивку, если жалко новый диван купить. Оббивка явно затёртая и грязная . на обоих.Время и смена арендаторов делают своё.
Угловой диван как место для сна-не годится.
Так и я ничего про шкафы не написал, а про диваны, которых не видно на фото - очевидно Вы были на просмотре.)))
Ну ВАМ не подошла эта квартира, подойдет кому-то другому. "Базар большой".
Снимите квартиру БЕЗ мебели и меблируйте сколько душе угодно.
Очевидно, Вам это накладно, иначе в таком ключе не писали-бы. Так почему Вы считаете, что можете диктовать арендодателю, какую мебель ему когда обновлять в нижнем+ сегменте? Поди не бизнес-класс. Просто хрущ. Но с ремонтом.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 02:54
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.
Зависит от взаимных обязательств работодателя и наемного работника.
Фактически, в разных вариациях, я работал вдали от работодателя с небольшими перерывами с 1997 года. И могу сказать, правило "Подальше от начальства, поближе к кухне" придумали мудрые люди.
В том понимании, что работать вне офиса, где "работает" основная часть коллектива - это и есть удаленка, то работал с 2002 года. Да, иногда работаешь и в выходные и по вечерам и даже по ночам. Но делаешь то, что считаешь нужным и то, что в конечном счете приносит деньги тебе, а не только работодателю.
Порой удается таким образом построить работу, что кроме основной, начинаешь свой бизнес.
Меня прет, что не надо делать массу глупых и ненужных вещей, которые на тебя "вешают" просто потому что ты "под рукой". Тебе не надо портить ЖКТ той едой которую заказывает работодатель в офис, как было на одной из моих работ,бутербродами, как было на другой или ресторанами, когда надо было "гулять" контрагентов, хоть порой это были рестораны уровня Анабель (был такой ресторан с даже Мишленовской звездой). Мне нравтся принимать пищу того качества и в том ассортименте, которые я люблю. И это обеспечивается домашней кухней.
Кроме того, работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны в офисе. Заниматься ремонтами и комплектацией арендных квартир в том режиме, который необходим, а не возлагать это на посторонних людей за отдельную плату.
Планировать свои рабочие дела таким образом, чтобы в какой-то момент раскидать их, образовав "окно" для поездки на моря и не спрашивая для этого "величайшего" соизволения.
Да и просто не надо ТУПО сидеть целый день в кресле. Какое-бы оно ни было - позвоночнику от этого лчше не станет. Представьте себе ситуацию в офисе - человек встал и пошел погулять в парк...или полежал на...на чем? или начал отжиматься от пола или качать пресс.
Про то, что экономиться огромное количство времени и денег/бензина на комьют - уже писали ранее.
И вот, после такого рабочего дня не будешь выжатым как лемон, вечер можно тоже посвятить чему-то, на что не будет ни сил ни времени после работы в офисе.
Да и вообще...работать вредно. Труд сделал из обезьяны человека и затем превратил его в лошадь.
Все изменилось. Границы рабочего дня нах смылись. Тебя легко могут припрячь на видеозвонок в 9 вечера или 8 утра. Хуже того, конференции и созвоны длятся теперь часами. А вот уже после этого ты начинаешь делать свою непосредственную работу. И оказывается, что у тебя на нее остается 4 часа, а нужно 10. А в сутках 24. Фейслес все правильно написал. Удаленка уже не та.
Если отдых мешает работе, то ну ее нах эту работу. )))
У меня была такая ситуация в году эдак 2001, купил я себе за свои деньги мобилку. Филипс дига - кирпич такой. Вот. А больше ни у кого на фирме не было мобилы. И по дурости дал номер шефу. Как-то в 10 часов вечера, будучи в гостях, был звонок по мобилке - звонки были платными и входящие и исходящие и очень дорогими, а эти расходы мне никто не компенсировал. Так вот беру трубку - оттуда ор "Пля! ты где лазишь? Я тебе на домашний полвечера наяриваю! ЧЕрез полчаса приходит поезд из ....ва в таком-то вагоне передали документы, надо забрать" Я: "Я в гостях. Мой рабочий день закончен, мобилка моя собственная и плачу за связь своими деньгами - какие претензии? Эти документы мне не оплачиваются." "У тебя ненормированный рабочий день!" "Да, день ненормированный, но уже ночь, а по ночам я не работаю, ищи-те другого забрать документы". В следующий раз разговор начался "надо решить вопрос, сделаешь - 200 баксов+оплата расходов"
Не то чтобы я против был работать во внеурочное время, но у всего должна быть мера и оплата. Если звонки среди ночи приносят Вам деньги - то пусть звонят.
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