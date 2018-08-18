rjkz написав:

airmax78 написав: Natt написав: Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект. Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.

Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе. Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.

Зависит от взаимных обязательств работодателя и наемного работника.Фактически, в разных вариациях, я работал вдали от работодателя с небольшими перерывами с 1997 года. И могу сказать, правило "Подальше от начальства, поближе к кухне" придумали мудрые люди.В том понимании, что работать вне офиса, где "работает" основная часть коллектива - это и есть удаленка, то работал с 2002 года. Да, иногда работаешь и в выходные и по вечерам и даже по ночам. Но делаешь то, что считаешь нужным и то, что в конечном счете приносит деньги тебе, а не только работодателю.Порой удается таким образом построить работу, что кроме основной, начинаешь свой бизнес.Меня прет, что не надо делать массу глупых и ненужных вещей, которые на тебя "вешают" просто потому что ты "под рукой". Тебе не надо портить ЖКТ той едой которую заказывает работодатель в офис, как было на одной из моих работ,бутербродами, как было на другой или ресторанами, когда надо было "гулять" контрагентов, хоть порой это были рестораны уровня Анабель (был такой ресторан с даже Мишленовской звездой). Мне нравтся принимать пищу того качества и в том ассортименте, которые я люблю. И это обеспечивается домашней кухней.Кроме того, работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны в офисе. Заниматься ремонтами и комплектацией арендных квартир в том режиме, который необходим, а не возлагать это на посторонних людей за отдельную плату.Планировать свои рабочие дела таким образом, чтобы в какой-то момент раскидать их, образовав "окно" для поездки на моря и не спрашивая для этого "величайшего" соизволения.Да и просто не надо ТУПО сидеть целый день в кресле. Какое-бы оно ни было - позвоночнику от этого лчше не станет. Представьте себе ситуацию в офисе - человек встал и пошел погулять в парк...или полежал на...на чем? или начал отжиматься от пола или качать пресс.Про то, что экономиться огромное количство времени и денег/бензина на комьют - уже писали ранее.И вот, после такого рабочего дня не будешь выжатым как лемон, вечер можно тоже посвятить чему-то, на что не будет ни сил ни времени после работы в офисе.Да и вообще...работать вредно. Труд сделал из обезьяны человека и затем превратил его в лошадь.