Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 05:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
Додано: Чет 11 чер, 2020 07:23
Не забувайте, що тут третина обліківок - звичайні ріелтори.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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