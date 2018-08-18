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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4300430143024303

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 05:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -v-2020-go

Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:23

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glubochayshaya-retsessiya-vsemirnyy-bank-uhudshil-prognoz-po-mirovomu-vvp-v-2020-go

Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?

Не забувайте, що тут третина обліківок - звичайні ріелтори.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 4300430143024303
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