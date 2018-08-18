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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 05:46
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rjkz
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Додано: Чет 11 чер, 2020 07:23
rjkz написав:
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glubochayshaya-retsessiya-vsemirnyy-bank-uhudshil-prognoz-po-mirovomu-vvp-v-2020-go
Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
Не забувайте, що тут третина обліківок - звичайні ріелтори.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 07:59
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sesk
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:10
DmitryK написав:
у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів!
От тут, як приклад
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:15
Трутень, нам по барабану, чи можеш ти виконувати роботу в присутності малих дітей.
Тут гілка про києвську нерухомість.
Будь ласкавий, забирай свої несвіжі онучі і вшивайся в інше місце. Або створи собі окрему гілку "Флуд від торговця велосипедами".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:42
Долярчик написав: DmitryK написав:
у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів!
От тут, як приклад
друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина
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DmitryK
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:46
Faceless написав:
DmitryK написав:фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда
вот именно - поэтому нет смысла убиваться. я часто делаю так (работает для айти) - половину работы сделаной сегодня, комичу, а половину комичу завтра) соответственно, на завтра планирую пляж) все отлично работает
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DmitryK
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:50
DmitryK
Тобто, діти Вас не відволікають
Чи жінка їх строго "втримує", коли Ви працюєте?
Нема такого(як у тій пісні) -
- тату, хочу їсти
- хочу пити
- хочу на вулицю
- побався зі мною
- ой(крик) мені це зламалося!
- (знову крик) він/вона мою іграшку взяв
- іт. д. і т. п.
Я можу цей список продовжувати до безкінечності
Але, думаю що зрозуміло висловився.
То мені просто дуже дивно, що у Вас такого немає/або такі речі Вам не заважають?
Дивно, дуже дивно
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:54
DmitryK написав: Долярчик написав: DmitryK написав:
у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів!
От тут, як приклад
друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина
- Долярчик, ви любите дітей?
- Ні!
- ???
- Зате сам процес!!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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