DmitryK написав: Долярчик написав: DmitryK написав: у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.

фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.

Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць

А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів!

От тут, як приклад

друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина

- Долярчик, ви любите дітей?

- Ні!

- ???

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/