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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4300430143024303

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 05:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -v-2020-go

Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:23

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glubochayshaya-retsessiya-vsemirnyy-bank-uhudshil-prognoz-po-mirovomu-vvp-v-2020-go

Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?

Не забувайте, що тут третина обліківок - звичайні ріелтори.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:59

  rjkz написав:Вильнолюд в масштабе.
Колхоз фасадов отдыхает:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... foto-video

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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  DmitryK написав:у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.

Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць :!:
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів! :mrgreen:
От тут, як приклад :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:15

Трутень, нам по барабану, чи можеш ти виконувати роботу в присутності малих дітей.

Тут гілка про києвську нерухомість.

Будь ласкавий, забирай свої несвіжі онучі і вшивайся в інше місце. Або створи собі окрему гілку "Флуд від торговця велосипедами".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:42

  Долярчик написав:
  DmitryK написав:у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.

Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць :!:
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів! :mrgreen:
От тут, як приклад :mrgreen:

друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:46

  Faceless написав:
DmitryK написав:фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.


Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда :)

вот именно - поэтому нет смысла убиваться. я часто делаю так (работает для айти) - половину работы сделаной сегодня, комичу, а половину комичу завтра) соответственно, на завтра планирую пляж) все отлично работает
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:50

За крок до перевороту думок ©

DmitryK
Тобто, діти Вас не відволікають :shock: Чи жінка їх строго "втримує", коли Ви працюєте?
Нема такого(як у тій пісні) -
- тату, хочу їсти
- хочу пити
- хочу на вулицю
- побався зі мною
- ой(крик) мені це зламалося!
- (знову крик) він/вона мою іграшку взяв
- іт. д. і т. п.
Я можу цей список продовжувати до безкінечності :!: :mrgreen:
Але, думаю що зрозуміло висловився.
То мені просто дуже дивно, що у Вас такого немає/або такі речі Вам не заважають?
Дивно, дуже дивно :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:54

  DmitryK написав:
  Долярчик написав:
  DmitryK написав:у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.

Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць :!:
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів! :mrgreen:
От тут, як приклад :mrgreen:

друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина

- Долярчик, ви любите дітей?
- Ні!
- ???
- Зате сам процес!!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 4300430143024303
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