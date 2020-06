Додано: Чет 11 чер, 2020 09:51

Хомякоид написав: Вообще с эпидемией ничего не ясно.

Вчера обновили максимум.

Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.

Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.

Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.

Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.



Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.

Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.



Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.

Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.



Але бетон буде рости в ціні.



