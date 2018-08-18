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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4301430243034304>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:59

  rjkz написав:Вильнолюд в масштабе.
Колхоз фасадов отдыхает:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... foto-video

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:42

  Долярчик написав:
  DmitryK написав:у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.

Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць :!:
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів! :mrgreen:
От тут, як приклад :mrgreen:

друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:46

  Faceless написав:
DmitryK написав:фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.


Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда :)

вот именно - поэтому нет смысла убиваться. я часто делаю так (работает для айти) - половину работы сделаной сегодня, комичу, а половину комичу завтра) соответственно, на завтра планирую пляж) все отлично работает
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:47

  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.

такие же опасения и по Киеву. Общественный транспорт полный, жарко, многие и маски не носят, в офисы почти всех позагоняли, да под кондерчики, что еще больше разносят заразу.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:51

  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.

Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.

Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.

Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.

Але бетон буде рости в ціні.

Кашель Лаврова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glubochayshaya-retsessiya-vsemirnyy-bank-uhudshil-prognoz-po-mirovomu-vvp-v-2020-go

Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?


Местным свидетелям дорожая это не понять. Они не видят что идет массовое сокращение всего чего только можно с одновременным уменьшением зарплат в минимум в 3/4 экономики. Фирмы закрываются. Временной лаг последствий макс н-12 месяцев. И это если 2 волна по божески пройдет.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.

Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.

Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.

Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.

Але бетон буде рости в ціні.

Кашель Лаврова.


Думаю буде обвал :shock:
Будівництво масово зупиниться.
Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками.
Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02

Очередной день камлания на обнуление стартовал.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:06

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.

Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.

Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.

Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.

Але бетон буде рости в ціні.

Кашель Лаврова.


Думаю буде обвал :shock:
Будівництво масово зупиниться.
Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками.
Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.


Налаштував в олх пошук продам 1 к в чабанах, що ще вписати щоб побачити Вашу хату і побачити «найкращу ціну»?
Всім процвітання!
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