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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 07:59
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sesk
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:42
Долярчик написав: DmitryK написав:
у кого как. я 7 лет работаю удвленно. в среднем,3-4 часа в день, остальное время пляж, горы, смотря где живу в настоящий момент. в офисе с дорогой уходило 10.
фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Так вказуйте, як таке пишете, що це виключно ДЛЯ ХОЛОСТЯКІВ/одиноких вовчиць
А то я ще раз повторю тут, що НЕ РЕАЛЬНО нормально виконувати роботу(неважливо, це на пляжі, чи на дачі) коли біля Вас бігають двоє спиногризів!
От тут, як приклад
друже Долярчик, для вас додам, у мене двоє дітей(6 і 2) і саме завдяки ремоуту я,маю змогу проводити з ними багато часу кожен день, а не по вечорах півгодини. До речі, стимулом до звільнення з офіса було саме перша дитина
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DmitryK
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:46
Faceless написав:
DmitryK написав:фишка в том, что даже если ты в офисе сделал всю работу за 2 часа, все равно вынужден пинать до вечера.
так что, научитесь работать эффективно и будет вам и пивко, и дискавери.
Нельзя сделать всю работу за 2 часа, работа не заканчивается никогда
вот именно - поэтому нет смысла убиваться. я часто делаю так (работает для айти) - половину работы сделаной сегодня, комичу, а половину комичу завтра) соответственно, на завтра планирую пляж) все отлично работает
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DmitryK
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:47
Хомякоид написав:
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
такие же опасения и по Киеву. Общественный транспорт полный, жарко, многие и маски не носят, в офисы почти всех позагоняли, да под кондерчики, что еще больше разносят заразу.
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sequence
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:51
Хомякоид написав:
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.
Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.
Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.
Але бетон буде рости в ціні.
Кашель Лаврова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56
rjkz написав:
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glubochayshaya-retsessiya-vsemirnyy-bank-uhudshil-prognoz-po-mirovomu-vvp-v-2020-go
Нас это "Минет" и у нас рОкета?
Может пора трезветь?
Местным свидетелям дорожая это не понять. Они не видят что идет массовое сокращение всего чего только можно с одновременным уменьшением зарплат в минимум в 3/4 экономики. Фирмы закрываются. Временной лаг последствий макс н-12 месяцев. И это если 2 волна по божески пройдет.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58
flyman написав: Хомякоид написав:
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.
Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.
Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.
Але бетон буде рости в ціні.
Кашель Лаврова.
Думаю буде обвал
Будівництво масово зупиниться.
Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками.
Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02
Очередной день камлания на обнуление стартовал.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:06
Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
Зебі, з перепугу наклали повні штани зеленої рідкої субстанції та ввели х.з. що, тіпа карантин для грипу, від якого за 3 місяці помершо менше чим 1000 людей.
Зате сповзання економіки що почалося з їх приходом у 2019 перевели в режим штопора.
Тепер шмиг-шмиг про що все пропало.
Як що і вводити карантин, то точково, де були спалахи.
Зараз літом в ходити в масці, це взагалі жах, під маскою все пітніє за півхвилини.
Але бетон буде рости в ціні.
Кашель Лаврова.
Думаю буде обвал
Будівництво масово зупиниться.
Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками.
Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.
Налаштував в олх пошук продам 1 к в чабанах, що ще вписати щоб побачити Вашу хату і побачити «найкращу ціну»?
Всім процвітання!
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