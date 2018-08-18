Додано: Чет 11 чер, 2020 09:44

Вообще с эпидемией ничего не ясно.

Вчера обновили максимум.

Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.

Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.

Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.

Свято наближається, свято наближається.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )