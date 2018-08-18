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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4301430243034304

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:21

  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.

Бред это все.
Никакого полного карантина больше не будет, хлопотно это.
Европа и Америка наконец-то раздуплились, что сделать ничего не могут и нужно просто дать народу переболеть. Ибо социальная напряженность дорастет до срыва крышки, там мало никому не покажется.
У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.
По факту:
Больницы, которые еще месяц назад закрывали на карантин после выявленного ковидного, сейчас чуть моются и дальше принимают пациентов, не дожидаясь даже результатов ПЦР среди персонала.
Ковид также был выявлен в БСМП(не один случай). Она вроде бы как числится на карантине, а по факту принимает пациентов, аж гай шумит.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 11 чер, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

аренда 4800 ракета! https://telegra.ph/1-komnatnaya-kvartir ... -grn-06-10
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:28

  Первый написав:
  Хомякоид написав: Думаю буде обвал :shock:
Будівництво масово зупиниться.
Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками.
Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.


Налаштував в олх пошук продам 1 к в чабанах, що ще вписати щоб побачити Вашу хату і побачити «найкращу ціну»?

Стандартно: уютный район, зеленая зона, 15 мин. на авто до Киева, в 5 минутах ходьбы открывается новая школа, ремонт из качественных материалов - делался для себя. Срочная продажа в связи с расширением семьи.
Искать по верхней границе цен Чабанов +10%.
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