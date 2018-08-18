Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
Бред это все.
Никакого полного карантина больше не будет, хлопотно это.
Европа и Америка наконец-то раздуплились, что сделать ничего не могут и нужно просто дать народу переболеть. Ибо социальная напряженность дорастет до срыва крышки, там мало никому не покажется.
У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.
По факту:
Больницы, которые еще месяц назад закрывали на карантин после выявленного ковидного, сейчас чуть моются и дальше принимают пациентов, не дожидаясь даже результатов ПЦР среди персонала.
Ковид также был выявлен в БСМП(не один случай). Она вроде бы как числится на карантине, а по факту принимает пациентов, аж гай шумит.