Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно. Вчера обновили максимум. Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику. Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП. Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014. Свято наближається, свято наближається.
Бред это все. Никакого полного карантина больше не будет, хлопотно это. Европа и Америка наконец-то раздуплились, что сделать ничего не могут и нужно просто дать народу переболеть. Ибо социальная напряженность дорастет до срыва крышки, там мало никому не покажется. У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно. По факту: Больницы, которые еще месяц назад закрывали на карантин после выявленного ковидного, сейчас чуть моются и дальше принимают пациентов, не дожидаясь даже результатов ПЦР среди персонала. Ковид также был выявлен в БСМП(не один случай). Она вроде бы как числится на карантине, а по факту принимает пациентов, аж гай шумит.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 11 чер, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Думаю буде обвал Будівництво масово зупиниться. Гастриків ніхто в Європу не пустить з такими показниками. Метро скоріше всього знов будуть зупиняти.
Налаштував в олх пошук продам 1 к в чабанах, що ще вписати щоб побачити Вашу хату і побачити «найкращу ціну»?
Стандартно: уютный район, зеленая зона, 15 мин. на авто до Киева, в 5 минутах ходьбы открывается новая школа, ремонт из качественных материалов - делался для себя. Срочная продажа в связи с расширением семьи. Искать по верхней границе цен Чабанов +10%.
Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно. Вчера обновили максимум. Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику. Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП. Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014. Свято наближається, свято наближається.
МВФ уже одобрил транш. Весь карантин думаю был из-за него.
Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/093638-еп «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену Вами на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд». Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені. Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».