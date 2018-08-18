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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4302430343044305

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:28

  zРадио написав:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/093638-еп «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену Вами на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд».
Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені.
Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

А вы чего ждали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:37

Укрпочта хочет за здание Главпочтампа миллиард грн. Площадь - 20 тыс м2, локация - центральней не придумаешь, капремонт не требуется. Па1880. Вот, как бы, и весь потенциал КРН.

https://24tv.ua/ukrposhta-planuye-proda ... v_n1358577

PS: наверно, при желании можно будет и пристроить еще пару-тройку этажей сверху, как это сделал рыжий со зданием ЦУМа
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:38

  zРадио написав:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/093638-еп «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену Вами на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд».
Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені.
Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ


От я , наприклад , ще років 20 тому пропонував заборонити продаж квартир ще не збудованих - типу "інвестиційних" . Але ж народ сам перший починає кричати - що це приведе до подорожчання . Ну і реально - все це на розсуд "начальника" - можуть приймати будь-які рішення . А народ все одно буде незадоволений .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:38

  Faceless написав:А вы чего ждали?


Лично я - ничего не ждал )) А если бы ждал, то конкретики от КГС
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40

  zРадио написав:Укрпочта хочет за здание Главпочтампа миллиард грн. Площадь - 20 тыс м2, локация - центральней не придумаешь, капремонт не требуется. Па1880. Вот, как бы, и весь потенциал КРН.

https://24tv.ua/ukrposhta-planuye-proda ... v_n1358577

PS: наверно, при желании можно будет и пристроить еще пару-тройку этажей сверху, как это сделал рыжий со зданием ЦУМа


А от цікаво - оцей новий ЦУМ окупається в принципі ? Чи чисто так - статусна власність ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:48

  zРадио написав:Укрпочта хочет за здание Главпочтампа миллиард грн. Площадь - 20 тыс м2, локация - центральней не придумаешь, капремонт не требуется. Па1880. Вот, как бы, и весь потенциал КРН.

https://24tv.ua/ukrposhta-planuye-proda ... v_n1358577

PS: наверно, при желании можно будет и пристроить еще пару-тройку этажей сверху, как это сделал рыжий со зданием ЦУМа

Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:53

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Очередной день камлания на обнуление стартовал.

И от меня дрова в "печку безнадёги""...пора привыкать, что это на всю жизнь, как простуда

Минздрав анонсировал срочные решения по COVID-19.
https://korrespondent.net/ukraine/42393 ... o-COVID-19


Не знаю, может это и к лучшему. Что-то типа естественного отбора. Ведь одна из наших самых больших и практически нерешаемых проблем - это концентрация далпайопав.
Хотя, судя по эпопее с ДФ (не Фирташем) - далпайпав во всем мире хватает. И в Штатах с ними полнейший порядок и в UK.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны

мечта асфальтоукладчика
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны

мечта асфальтоукладчика
удаленка мечта патологоанатома

сегодня ещё снизят ставку на 0,5-1% чтобы был зазор для банков играющих в овгз, и утереть нос тем кто еще играет с депозитками.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 чер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:57

  airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.


Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?
zРадио
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