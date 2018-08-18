Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/093638-еп «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену Вами на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд». Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені. Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».
zРадио написав:Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/093638-еп «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 21 квітня 2020 року громадянином В.В.Ковальчуком
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену Вами на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію «Звернення інвесторів щодо блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд». Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і мають бути усунені. Саме тому я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.А.Шмигаля як до керівника вищого органу виконавчої влади в Україні з проханням забезпечити належну координацію та контроль роботи відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади із залученням Київської міської ради для усунення перешкод у процесі відновлення будівництва об’єктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
От я , наприклад , ще років 20 тому пропонував заборонити продаж квартир ще не збудованих - типу "інвестиційних" . Але ж народ сам перший починає кричати - що це приведе до подорожчання . Ну і реально - все це на розсуд "начальника" - можуть приймати будь-які рішення . А народ все одно буде незадоволений .
Не знаю, может это и к лучшему. Что-то типа естественного отбора. Ведь одна из наших самых больших и практически нерешаемых проблем - это концентрация далпайопав. Хотя, судя по эпопее с ДФ (не Фирташем) - далпайпав во всем мире хватает. И в Штатах с ними полнейший порядок и в UK.