Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не знаю, может это и к лучшему. Что-то типа естественного отбора. Ведь одна из наших самых больших и практически нерешаемых проблем - это концентрация далпайопав. Хотя, судя по эпопее с ДФ (не Фирташем) - далпайпав во всем мире хватает. И в Штатах с ними полнейший порядок и в UK.
давайте уложим економіку більше чим у 90х та під 2014-2015, бо так хочуть у Зекоманді
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.
Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?
Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
antey1969 написав:Европа и Америка наконец-то раздуплились, ...... социальная напряженность дорастет до срыва крышки, ...... У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.
Виталиан пророчит 1,6 доллара за евро. А в США-безработица. Следовательно, америкосы поедут на клубнику в Польшу)))) у наших заробитчан могут появиться конкуренты
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
antey1969 написав:Европа и Америка наконец-то раздуплились, ...... социальная напряженность дорастет до срыва крышки, ...... У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.
Виталиан пророчит 1,6 доллара за евро. А в США-безработица. Следовательно, америкосы поедут на клубнику в Польшу)))) у наших заробитчан могут появиться конкуренты
Федеральна резервна система США очікувано зберегла вартість позик в діапазоні 0-0,25%.
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі центробанку.
Більш того, ФРС планує утримувати процентну ставку на практично нульовому рівні до кінця 2022 року, випливає з блоку макроекономічних проєктувань.
Регулятор також пообіцяв продовжити програму викупу активів в поточному обсязі, заливаючи в систему по 4 млрд доларів в день, або 120 млрд доларів в місяць.
Жоден з 17 голосуючих членів комітету не висловився за можливість підвищити ставку в цьому і наступному році. Переважна більшість - 15 осіб - проголосували за те, щоб зберігати політику ультрадешевих грошей і у 2022 році.
"Подальша криза охорони здоров'я надасть сильний тиск на економічну активність, зайнятість та інфляцію в короткостроковій перспективі і несе серйозні ризики - на середньостроковому горизонті", - йдеться в повідомленні.
"Масштаб економічного спаду в США відрізняється винятковою невизначеністю", - заявив голова Федрезерву Джером Павелл.
airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.
Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?
Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Carlton? Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!
Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?
А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...
zРадио написав:Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Calrton? Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!
Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?
А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...
ты точно не родственник жужжащего? уровень мышления один и тот же здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде такую чушь постоянно несешь пздц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?
Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Carlton? Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!
Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?
А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...
Не, это будет пул Трибек, которые скинутся 5 лямов каждый, чтобы в хостелы переделать и в посутку сдавать понаехам. Ты, Зрада, конечно, дрочи на ПЦ, но мозоли на руках не натри.
airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.
Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?
Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
Портал можно не трогать, он уже 2 августа 1989 обваливался похоронив несколько человек и потом воздвигался заново