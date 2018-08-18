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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4304430543064307>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:01

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Очередной день камлания на обнуление стартовал.

И от меня дрова в "печку безнадёги""...пора привыкать, что это на всю жизнь, как простуда

Минздрав анонсировал срочные решения по COVID-19.
https://korrespondent.net/ukraine/42393 ... o-COVID-19


Не знаю, может это и к лучшему. Что-то типа естественного отбора. Ведь одна из наших самых больших и практически нерешаемых проблем - это концентрация далпайопав.
Хотя, судя по эпопее с ДФ (не Фирташем) - далпайпав во всем мире хватает. И в Штатах с ними полнейший порядок и в UK.

давайте уложим економіку більше чим у 90х та під 2014-2015, бо так хочуть у Зекоманді
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:01

  Puente написав:
  zРадио написав:Укрпочта хочет за здание Главпочтампа миллиард грн. Площадь - 20 тыс м2, локация - центральней не придумаешь, капремонт не требуется. Па1880. Вот, как бы, и весь потенциал КРН.

https://24tv.ua/ukrposhta-planuye-proda ... v_n1358577

PS: наверно, при желании можно будет и пристроить еще пару-тройку этажей сверху, как это сделал рыжий со зданием ЦУМа


А от цікаво - оцей новий ЦУМ окупається в принципі ? Чи чисто так - статусна власність ?

Думаю, это больше как вложение капитала. Ну не котлетами же Ахметову хранить!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:11

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.


Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?

Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Европа и Америка наконец-то раздуплились, ...... социальная напряженность дорастет до срыва крышки, ......
У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.

Виталиан пророчит 1,6 доллара за евро. А в США-безработица.
Следовательно, америкосы поедут на клубнику в Польшу)))) у наших заробитчан могут появиться конкуренты
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:45

Заречный, 95 метров, 104 000
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... 04ef53e1d7
не дёшево?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:45

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Европа и Америка наконец-то раздуплились, ...... социальная напряженность дорастет до срыва крышки, ......
У нас все будет, как скажет "западный обком", и никак иначе. А Европе нужны наши заробитчане и отдыхающие, причем срочно.

Виталиан пророчит 1,6 доллара за евро. А в США-безработица.
Следовательно, америкосы поедут на клубнику в Польшу)))) у наших заробитчан могут появиться конкуренты

Федеральна резервна система США очікувано зберегла вартість позик в діапазоні 0-0,25%.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі центробанку.

Більш того, ФРС планує утримувати процентну ставку на практично нульовому рівні до кінця 2022 року, випливає з блоку макроекономічних проєктувань.

Регулятор також пообіцяв продовжити програму викупу активів в поточному обсязі, заливаючи в систему по 4 млрд доларів в день, або 120 млрд доларів в місяць.

Жоден з 17 голосуючих членів комітету не висловився за можливість підвищити ставку в цьому і наступному році. Переважна більшість - 15 осіб - проголосували за те, щоб зберігати політику ультрадешевих грошей і у 2022 році.

"Подальша криза охорони здоров'я надасть сильний тиск на економічну активність, зайнятість та інфляцію в короткостроковій перспективі і несе серйозні ризики - на середньостроковому горизонті", - йдеться в повідомленні.

"Масштаб економічного спаду в США відрізняється винятковою невизначеністю", - заявив голова Федрезерву Джером Павелл.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:58

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.


Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?

Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.


Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? :mrgreen: Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Carlton? :lol: Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!

Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?

А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:05

  zРадио написав:Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? :mrgreen: Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Calrton? :lol: Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!

Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?

А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...


ты точно не родственник жужжащего?
уровень мышления один и тот же
здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде
такую чушь постоянно несешь пздц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:07

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?

Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.


Портрет покупателя самых центральных площадей Киева па1880? :mrgreen: Ты продолжаешь жить в парадигме центра вселенной. Намнил себе покупателя, который откроет здесь Kyiv Ritz Carlton? :lol: Ну-ну... Поинтересуйся сначала вакантностью уже существующих "пятерок" - докризисной вакантностью!

Или, быть может, здание Главпочтампа купит какой-нибудь американский инвестбанк для открытия украинского офиса?.. Тоже нет?

А может конкурент ЦУМу будет за 700 метров от оного? Выше уже ставили под сомнение бизнес-эффективность даже одного в своем роде...

Не, это будет пул Трибек, которые скинутся 5 лямов каждый, чтобы в хостелы переделать и в посутку сдавать понаехам. Ты, Зрада, конечно, дрочи на ПЦ, но мозоли на руках не натри.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:17

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Конечно не требуется. Тот кто заплатит арбуз - посадит в советские кабинеты бухгалтеров со счетами и будет себе спокойно работать.


Ты уверен, что отличаешь понятия капремонта здания и капремонта интерьера?

Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.

Портал можно не трогать, он уже 2 августа 1989 обваливался похоронив несколько человек и потом воздвигался заново
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