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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4304430543064307

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:18

  Хомякоид написав:Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.


я скоро из-за карантина и кризиса окончательно преобразуюсь в папуаса. Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня, не помогает ни холодная вода, ни крепкий кофе. Думаю все дело в страбоскопе.

А сколько таких людей по Украине таких как я - вчера представитель малого бизнеса, а сегодня - папуас Новой Гвинеи.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20

  kingkongovets написав:ты точно не родственник жужжащего?
уровень мышления один и тот же
здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде
такую чушь постоянно несешь пздц


Офис для банка? В каком веке ты живешь, король обезьян? Ты хоть за новостями следи - Монобанк за 2 года работы вышел на 2-е место по объему платежей в ритейле! Какой нафиг статус, какой нафиг офис??? Все уходит в онлайн!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня,
что вы употребляете?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20

  kingkongovets написав:
ты точно не родственник жужжащего?
уровень мышления один и тот же
здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде
такую чушь постоянно несешь пздц

Интересно какая строительная компания или банк сейчас позволят заморозить столько бабла для мнимого престижа на площади которую давно испоганил ООО превратив в теплицу
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:22

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня,
что вы употребляете?
кроме трех бутылочек холодного пивка ничего не употреблял
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:24

  airmax78 написав:Ты, Зрада, конечно, дрочи на ПЦ, но мозоли на руках не натри.


Во-первых, не хами! Во-вторых, расшифруй
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:30

zРадио с удовольствием читаю Ваши посты, расхождения в аналитических способностях с другими форумчанами может вызывать у последних негатив
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:32

  Grand Touring написав:zРадио с удовольствием читаю Ваши посты, расхождения в аналитических способностях с другими форумчанами может вызывать у последних негатив

Присоединяюсь и добавлю что такие познания можно здесь встретить у считанных единиц
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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