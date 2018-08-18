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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:18
Хомякоид написав:
Вообще с эпидемией ничего не ясно.
Вчера обновили максимум.
Прийдеться опять вводить жесткий карантин, что негативно повлияет на экономику.
Думаю не обойдемся 8 % падением ВВП.
Будет минимум 10%. Скорее всего 15-20 падения ВВП как в 2008 и 2014.
Свято наближається, свято наближається.
я скоро из-за карантина и кризиса окончательно преобразуюсь в папуаса. Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня, не помогает ни холодная вода, ни крепкий кофе. Думаю все дело в страбоскопе.
А сколько таких людей по Украине таких как я - вчера представитель малого бизнеса, а сегодня - папуас Новой Гвинеи.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20
kingkongovets написав:
ты точно не родственник жужжащего?
уровень мышления один и тот же
здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде
такую чушь постоянно несешь пздц
Офис для банка? В каком веке ты живешь, король обезьян? Ты хоть за новостями следи - Монобанк за 2 года работы вышел на 2-е место по объему платежей в ритейле! Какой нафиг статус, какой нафиг офис??? Все уходит в онлайн!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20
Grand Touring написав:
Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня,
что вы употребляете?
верю в евро... по 1,4
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20
kingkongovets написав:
ты точно не родственник жужжащего?
уровень мышления один и тот же
здание главпочтамта - жирнейший статусный офис для банка, строительной компании, или чего то в этом роде
такую чушь постоянно несешь пздц
Интересно какая строительная компания или банк сейчас позволят заморозить столько бабла для мнимого престижа на площади которую давно испоганил ООО превратив в теплицу
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:22
vitaliian написав: Grand Touring написав:
Сколько времени прошло после вчерашней дискотеки на природе, а девчонки в купальниках до сих пор прыгают вокруг меня,
что вы употребляете?
кроме трех бутылочек холодного пивка ничего не употреблял
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:24
airmax78 написав:
Ты, Зрада, конечно, дрочи на ПЦ, но мозоли на руках не натри.
Во-первых, не хами! Во-вторых, расшифруй
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:30
zРадио с удовольствием читаю Ваши посты, расхождения в аналитических способностях с другими форумчанами может вызывать у последних негатив
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:32
Grand Touring написав:zРадио
с удовольствием читаю Ваши посты, расхождения в аналитических способностях с другими форумчанами может вызывать у последних негатив
Присоединяюсь и добавлю что такие познания можно здесь встретить у считанных единиц
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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