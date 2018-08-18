Додано: Чет 11 чер, 2020 14:48

Спасибо всем за оценку! И Максу с Конгом тоже - я понимаю, какой занозой в заднице стал для участников рынка, кормящихся с негоТем не менее, здесь ничего личного. Просто считаю правильным дать читателям "helicopter view", который им никогда не дадут риэлторы и консультанты отделов продаж. Во-первых, это не их уровень понимания, во-вторых, сейчас ситуативно им это выгоднее забалтывать даже когда потенциальный инвестор/покупатель/арендатор об этом заводит речь.Сегодняшний апдейт по этому широкому взгляду - ре-прогноз OECD, Организации экономического сотрудничества и развития:- падение глобального ВВП на 6% без повторения карантина и на 7,6% - с повторением;- падение ВВП Еврозоны (40% нашего экспорта) на 9,1% без повторения карантина и на 11,5% - с повторением;- рост глобальной безработицы с 5,4% до 9,2% без повторения карантина и до 10% - с повторением;- восстановление глобальной экономики и национальных экономик стран на докризисном уровне не ранее 2022-го в обоих сценариях.