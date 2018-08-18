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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кукушки прилетели.
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:56
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:02
Чему завидовать? Зрада пишет то, что вы хотит видеть и вам это нравится. Виталий пытается перевести теорию зрады в практическую плоскость - набрасывает тут подешевевшие объекты. Тест теории зрады реальной жизнью получается довольно комичным. Помогите им - подкиньте объектов.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс кто вам испортил настроение? купите евро через 2 года сдадите их по 1,4-1,6 или холодненького пивка.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:33
В отличие от вас я имел до недавнего времени отношение к киевскому строительству и в упор не помню ни одной строительной компании которая бы набросилась на Главпочтампт чтобы реконструировали его под офис.
Любимый вами КАН сделал его в своём объекте, как ранее Мхитарян. Укрбуд снимал чужие углы как снимают их остальные. КМБ досталось здание с советских времен. И это были благополучные времена. Так о чем тогда тут поёт ваш коллега из Конго?
А банки какие в очереди толпятся за приобретение Главпочтамта?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А отаке абстрактне питання - щось не пам"ятаю . чи народ розглядав "куток" біля Бориспільської ... Там останнім часом цілу купку об"єктів будують . Самому таке якось не дуже - але деякі плюси там є ...
Всілякі там Олімпік парки , Терракоти і такі інші Харківські ...
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
под себя никто не будет замораживать ярд денег, могут сделать трц и переманить арендаторов из глобуса, его потому и продают что здание бесполезное, под офисы можно намного дешевле варианты найти. Тем более пафосного бизнеса в Украине нет. Самое пафосное это трц бутикам под аренду. Следующие на продажу здания киевской обл администрации и мэрии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 чер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:45
Максимка нервничает. Хороший признак.
Значит прелесть уже начала проседать в цене.
Еще один очередной полтосик вырисовываеться отчетливее и отчетливее.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:48
Спасибо всем за оценку! И Максу с Конгом тоже - я понимаю, какой занозой в заднице стал для участников рынка, кормящихся с него
Тем не менее, здесь ничего личного. Просто считаю правильным дать читателям "helicopter view", который им никогда не дадут риэлторы и консультанты отделов продаж. Во-первых, это не их уровень понимания, во-вторых, сейчас ситуативно им это выгоднее забалтывать даже когда потенциальный инвестор/покупатель/арендатор об этом заводит речь.
Сегодняшний апдейт по этому широкому взгляду - ре-прогноз OECD, Организации экономического сотрудничества и развития:
- падение глобального ВВП на 6% без повторения карантина и на 7,6% - с повторением;
- падение ВВП Еврозоны (40% нашего экспорта) на 9,1% без повторения карантина и на 11,5% - с повторением;
- рост глобальной безработицы с 5,4% до 9,2% без повторения карантина и до 10% - с повторением;
- восстановление глобальной экономики и национальных экономик стран на докризисном уровне не ранее 2022-го в обоих сценариях.
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