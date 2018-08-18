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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4306430743084309

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України – 6%
https://www.pravda.com.ua/

за нової облікової ставки кредити рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт розміщуватся під 5%.


вижу как народ с перепугу бежит покупать квартиры для сдачи их в аренду, тем временем отток нерезов усиливается, ну и фиг с ними, зачем нам нерезы когда есть станок?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:57

  zРадио написав:Спасибо всем за оценку! И Максу с Конгом тоже - я понимаю, какой занозой в заднице стал для участников рынка, кормящихся с него :D

ОМГ...
https://youtu.be/GOHTqbDuY6A?t=141
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:А банки какие в очереди толпятся за приобретение Главпочтамта?

Если офис в таком месте-престиж, то стоит вспомнить, что Укрпочта хочет получить банковскую лицензию)))
Смелянский не рубит в престиже?
А может он хочет Виталику под КГГА это помещение продать, выйти в прибыль по Укрпочте и выписать себе премию, как Коболев?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тем не менее, здесь ничего личного. Просто считаю правильным дать читателям "helicopter view", который им никогда не дадут риэлторы и консультанты отделов продаж. Во-первых, это не их уровень понимания, во-вторых, сейчас ситуативно им это выгоднее забалтывать даже когда потенциальный инвестор/покупатель/арендатор об этом заводит речь.

Сегодняшний апдейт по этому широкому взгляду - ре-прогноз OECD, Организации экономического сотрудничества и развития:..

Helicopter view это супер, но сказав А, скажите и Б. Как это повлияет на цену киевского бетона? Хоть какие-то причинно-следственные связи.
Если нет анализа, построенного на данных (точней прогнозах), то возникает вопрос - к чему этот копипаст?
Vlad442
 
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