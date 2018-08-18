Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:А банки какие в очереди толпятся за приобретение Главпочтамта?
Если офис в таком месте-престиж, то стоит вспомнить, что Укрпочта хочет получить банковскую лицензию))) Смелянский не рубит в престиже? А может он хочет Виталику под КГГА это помещение продать, выйти в прибыль по Укрпочте и выписать себе премию, как Коболев?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zРадио написав:Тем не менее, здесь ничего личного. Просто считаю правильным дать читателям "helicopter view", который им никогда не дадут риэлторы и консультанты отделов продаж. Во-первых, это не их уровень понимания, во-вторых, сейчас ситуативно им это выгоднее забалтывать даже когда потенциальный инвестор/покупатель/арендатор об этом заводит речь.
Сегодняшний апдейт по этому широкому взгляду - ре-прогноз OECD, Организации экономического сотрудничества и развития:..
Helicopter view это супер, но сказав А, скажите и Б. Как это повлияет на цену киевского бетона? Хоть какие-то причинно-следственные связи. Если нет анализа, построенного на данных (точней прогнозах), то возникает вопрос - к чему этот копипаст?