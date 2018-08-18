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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:36
zРадио написав:
Манипуляция!
Во-первых, свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев. Уточнять его нет причин, поскольку коридор широкий. Свой прогноз оставляю в силе. Когда сочту, что у меня есть основания его сузить, или изменить, сделаю это. Но пока рано.
Во-вторых, цены уже снизились на 5-10%, что показывают индексы, и также увеличение склонности продавцов к торгу.
В-третьих, 2019-й был очень разным по ценам КРЖН - в первой половине года они были на 10% ниже, чем во второй. Поэтому по сравнению с осенью 2019-го УЖЕ ПОДЕШЕВЕЛО (глупые контр-аргументы с котлованами не принимаются - это финансовый инструмент, а не недвижимость), а по сравнению с весной и летом 2019-го - еще нет.
А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:37
zРадио написав:
свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев.
я так долго ждать не согласен, давайте побыстрее. Не на20, а на 40, не 30 мес, а 2
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:38
xio13 написав:
Изучите матчасть что такое эластичность спроса. И какой он на кржн
Вы же и себеподобные лендлорды сами себя же обманываете, называя супер глобальный фин кризис которого небыло 50 лет- кризисом карантина. Хотя хлобально это доп катализатор.
Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов.
Кризис есть, но я не думаю, что он будет настолько глубоким, как
zРадио написав:
Во-первых, свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев.
Кстати, Фейслес, не стоит ли зафиксировать этот прогноз?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 11 чер, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:40
antey1969 написав:
Все он понимает.
Почти уверен, сейчас рвет последние волосы на ягодичной мышце со словами "И напуа я в это все влез... знал же ведь, знал!"
Но и стадия отрицания - она тоже накатывает временами
Во что "это все"? О чем мне стоит жалеть?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:43
Vlad442 написав:
Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов. Кризис есть, но я думаю, что он будет настолько глубоким
, как
По Фройду )))
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит. После подобной незрелости взглядов, трудно воспринимать вашу критику в мой адрес всерьез...
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46
shapo написав:
А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит
Тут я не силен, и даже заикаться не стану. Публиковали бы застройщики прозрачную аудированную отчетность, можно было бы поискать скелетов в шкафу и оценить перспективы. Но увы...
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46
zРадио написав:
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит
Не критикуйте, он прав. У нас ничего нет, потому и терять нам нечего.
Кроме, бетонометров, естественно, которые никуда не денутся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:48
Serg-ik написав: zРадио написав:
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит
Не критикуйте, он прав. У нас ничего нет, потому и терять нам нечего.
Кроме, бетонометров, естественно, которые никуда не денутся
Т.е. поговорка Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет
не про Украину?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:51
zРадио написав: shapo написав:
А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит
Тут я не силен, и даже заикаться не стану. Публиковали бы застройщики прозрачную аудированную отчетность, можно было бы поискать скелетов в шкафу и оценить перспективы. Но увы...
Откуда у застройщиков платящих до сих пор зарплату в основном вчерную отчетность. Поэтому и возникают такие "бомбы" как с Укрбудом.
Хотя здесь много предсказателей заявляющих что они крах Укрбуда ждали на вопрос "кто следующий" или "Как себя чувствует КАН" вряд ли ответят
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