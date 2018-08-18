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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4308430943104311>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:31

  vitaliian написав:
  shapo написав:А банки какие в очереди толпятся за приобретение Главпочтамта?
под себя никто не будет замораживать ярд денег, могут сделать трц и переманить арендаторов из глобуса, его потому и продают что здание бесполезное, под офисы можно намного дешевле варианты найти. Тем более пафосного бизнеса в Украине нет. Самое пафосное это трц бутикам под аренду. Следующие на продажу здания киевской обл администрации и мэрии.

По-моему, нормальное казино получилось бы. Надо у Libo проконсультироваться :mrgreen:
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:36

  zРадио написав:Манипуляция!
Во-первых, свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев. Уточнять его нет причин, поскольку коридор широкий. Свой прогноз оставляю в силе. Когда сочту, что у меня есть основания его сузить, или изменить, сделаю это. Но пока рано.
Во-вторых, цены уже снизились на 5-10%, что показывают индексы, и также увеличение склонности продавцов к торгу.
В-третьих, 2019-й был очень разным по ценам КРЖН - в первой половине года они были на 10% ниже, чем во второй. Поэтому по сравнению с осенью 2019-го УЖЕ ПОДЕШЕВЕЛО (глупые контр-аргументы с котлованами не принимаются - это финансовый инструмент, а не недвижимость), а по сравнению с весной и летом 2019-го - еще нет.


А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев.

я так долго ждать не согласен, давайте побыстрее. Не на20, а на 40, не 30 мес, а 2
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Изучите матчасть что такое эластичность спроса. И какой он на кржн
Вы же и себеподобные лендлорды сами себя же обманываете, называя супер глобальный фин кризис которого небыло 50 лет- кризисом карантина. Хотя хлобально это доп катализатор.

Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов.
Кризис есть, но я не думаю, что он будет настолько глубоким, как
  zРадио написав:Во-первых, свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев.

Кстати, Фейслес, не стоит ли зафиксировать этот прогноз?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 11 чер, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Все он понимает.
Почти уверен, сейчас рвет последние волосы на ягодичной мышце со словами "И напуа я в это все влез... знал же ведь, знал!"
Но и стадия отрицания - она тоже накатывает временами

Во что "это все"? О чем мне стоит жалеть?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:43

  Vlad442 написав:Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов.
Кризис есть, но я думаю, что он будет настолько глубоким, как


По Фройду )))

Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит. После подобной незрелости взглядов, трудно воспринимать вашу критику в мой адрес всерьез...
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46

  shapo написав:А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит


Тут я не силен, и даже заикаться не стану. Публиковали бы застройщики прозрачную аудированную отчетность, можно было бы поискать скелетов в шкафу и оценить перспективы. Но увы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит

Не критикуйте, он прав. У нас ничего нет, потому и терять нам нечего.
Кроме, бетонометров, естественно, которые никуда не денутся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:48

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит

Не критикуйте, он прав. У нас ничего нет, потому и терять нам нечего.
Кроме, бетонометров, естественно, которые никуда не денутся


Т.е. поговорка Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет не про Украину?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:51

  zРадио написав:
  shapo написав:А анализа кто из застройщиков останется на рынке и в каких сегментах ,часом,не делали? Или инсайдерской инфы не хватит для этого?
Вопрос не праздный - хочется знать свои перспективы через год когда коронавирус отступит


Тут я не силен, и даже заикаться не стану. Публиковали бы застройщики прозрачную аудированную отчетность, можно было бы поискать скелетов в шкафу и оценить перспективы. Но увы...


Откуда у застройщиков платящих до сих пор зарплату в основном вчерную отчетность. Поэтому и возникают такие "бомбы" как с Укрбудом.
Хотя здесь много предсказателей заявляющих что они крах Укрбуда ждали на вопрос "кто следующий" или "Как себя чувствует КАН" вряд ли ответят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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