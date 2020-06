Додано: Чет 11 чер, 2020 16:06

Vlad442 написав: Есть копипасты глобальных новостей, но нет четкого понимания, что происходит с ценой квартир. Я сам ожидал, что после такого удара цена упадет на какой-то процент, но возражал тем, кто считал, что завтра цены упадут в два раза. В начале карантина появились хорошие предложения, которые никому не были нужны. Что я вижу сейчас происходит в реальном мире - хорошее и дешевое выкупили. Цены упали в рамках статистической погрешности (если упали).

так що, нема що купити щоб рубати 10% в гриші?

це в рил так називаєтся "криза"?

тре чекати іпотеку ПА5% і ісходи депозитчиків в бетон?

я правильно зрозумів? так що, нема що купити щоб рубати 10% в гриші?це в рил так називаєтся "криза"?тре чекати іпотеку ПА5% і ісходи депозитчиків в бетон?я правильно зрозумів?

