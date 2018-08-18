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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:53
shapo написав: Serg-ik написав: zРадио написав:
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит
Не критикуйте, он прав. У нас ничего нет, потому и терять нам нечего.
Кроме, бетонометров, естественно, которые никуда не денутся
Т.е. поговорка Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет
не про Украину?
Тут уместна другая поговорка: пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Это у буржуев капитализация, которая сдувается до НУЛЯ. А у нас осязаемый бетон!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:01
shapo написав:
Хотя здесь много предсказателей заявляющих что они крах Укрбуда ждали на вопрос "кто следующий"
Я уже писал - из крупных я бы поставил на интергалбуд. "Но это не факт" (С)
Еще - Сага мутная со своими сроками сдачи и кучей объектов на котлованах.
Про мелких - даже гадать не берусь.
Востаннє редагувалось foxluck
в Чет 11 чер, 2020 16:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:06
Vlad442 написав:
Есть копипасты глобальных новостей, но нет четкого понимания, что происходит с ценой квартир. Я сам ожидал, что после такого удара цена упадет на какой-то процент, но возражал тем, кто считал, что завтра цены упадут в два раза. В начале карантина появились хорошие предложения, которые никому не были нужны. Что я вижу сейчас происходит в реальном мире - хорошее и дешевое выкупили. Цены упали в рамках статистической погрешности (если упали).
Предложите реальный вариант под аренду, который я мог бы купить сегодня со словами "вау, в 19-ом и близко таких цен не было". Уже прошло почти 3 месяца. Сейчас лето, несезон, время низких цен, аренда в ступоре. Курс не 23-25. Что может купить с профитом та же Еленск, продавшая все более года назад?
так що, нема що купити щоб рубати 10% в гриші?
це в рил так називаєтся "криза"?
тре чекати іпотеку ПА5% і ісходи депозитчиків в бетон?
я правильно зрозумів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:16
Serg-ik написав: zРадио написав:
свой прогноз цены я озвучил, и неоднократно - минус 20-40% от пика марта 2020-го в течение 18-30 месяцев.
я так долго ждать не согласен, давайте побыстрее. Не на20, а на 40, не 30 мес, а 2
може в кріокамеру?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:25
zРадио написав: Vlad442 написав:
Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов. Кризис есть, но я думаю, что он будет настолько глубоким
, как
По Фройду )))
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит. После подобной незрелости взглядов, трудно воспринимать вашу критику в мой адрес всерьез...
Не хотел писать простыню, думал все очевидно.
Все, что могло, упало в 14-15. Что выжило, выживет. Нет ипотеки, нет закредитованности бизнеса и населения, нет пузырей. Консолидированная БС. Накопления не обнулились никаким образом. Источники поступления валюты (зерно и переводы) остались, источники вымывания валюты (туризм, импорт, энергоносители) уменьшились. В Украине не развиты отрасли, которые пострадали больше всего - автомобиле, авиастроение. Можно еще много чего написать, но зачем? Украина образца 2020 года намного устойчивей к кризису, чем 2008 или 2013. Разве не так?
Украинцы могут уйти на 2 месяца на карантин и выйти потолстевшими. Ипотеку платить не нужно, неплатежи БС не положат. Мало заработали - потратили только на еду. Пусть производители айфонов и месредесов плачут.
Критика не в ваш адрес, а к манере набрасывать куски информации без осмысления зачем и как это относится к теме.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 11 чер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:26
zРадио написав:
Публиковали бы застройщики прозрачную аудированную отчетность, можно было бы поискать скелетов в шкафу и оценить перспективы.
Думаю, что часть застройщиков должны публиковать отчётность за 2019 год
https://news.finance.ua/ru/news/-/45222 ... o-komitetahttps://news.finance.ua/ru/news/-/46557 ... edpriyatij
крупные компании теперь являются предприятиями, представляющими общественный интерес. За 2019 год они будут обязаны опубликовать финансовую отчётность по МСФО, отчёт об управлении, а также отчёт независимого аудитора, подтверждающий информацию, указанную в отчетности.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:31
Vlad442 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Тема кризиса это интересно. Уже обсуждалось. Украина хорошо готова к кризису, после худых времен в 14-15. Лучше, чем остальной мир. Не буду писать простыню.
Кризис в Украине это всегда курс в небеса. Сейчас курс на уровне 16-18 годов. Кризис есть, но я думаю, что он будет настолько глубоким
, как
По Фройду )))
Ну а по поводу "лучше, чем остальной мир, подготовлены" - это просто хит. После подобной незрелости взглядов, трудно воспринимать вашу критику в мой адрес всерьез...
Не хотел писать простыню, думал все очевидно.
Все, что могло, упало в 14-15. Что выжило, выживет. Нет ипотеки, нет закредитованности бизнеса и населения, нет пузырей. Консолидированная БС. Накопления не обнулились никаким образом. Источники поступления валюты (зерно и переводы) остались, источники вымывания валюты (туризм, импорт, энергоносители) уменьшились. В Украине не развиты отрасли, которые пострадали больше всего - автомобиле, авиастроение. Можно еще много чего написать, но зачем? Украина образца 2020 года намного устойчивей к кризису, чем 2008 или 2013. Разве не так?
Украинцы могут уйти на 2 месяца на карантин и выйти потолстевшими. Ипотеку платить не нужно, неплатежи БС не положат. Мало заработали - потратили только на еду. Пусть производители айфонов и месредесов плачут.
Критика не в ваш адрес, а к манере набрасывать куски информации без осмысления зачем и как это относится к теме.
Влад, а це нічого, що бюджет не збалансований на 40%?
Тобто 60% доходна частина, а 40% це запозичення та емісія?
А до середини 2019, був дефіцит до 3%, потім пішло поїхало в значний мінус.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 11 чер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:31
shapo написав:
Откуда у застройщиков платящих до сих пор зарплату в основном вчерную отчетность. Поэтому и возникают такие "бомбы" как с Укрбудом.
Хотя здесь много предсказателей заявляющих что они крах Укрбуда ждали на вопрос "кто следующий" или "Как себя чувствует КАН" вряд ли ответят
Вопрос политический...
Кто такой Никонов без Фирташа?
Из крупных - КГС реальный кандидат на обращение его взволнованных инвесторов к президенту.
ПС Если КГС будет достраивать за Укрбудом, то кто достроит за КГСом?
Известного кризис менеджера Толю Войцеховского срочно реабилитировать нужно.
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