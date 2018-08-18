Vlad442 написав:

Есть копипасты глобальных новостей, но нет четкого понимания, что происходит с ценой квартир. Я сам ожидал, что после такого удара цена упадет на какой-то процент, но возражал тем, кто считал, что завтра цены упадут в два раза. В начале карантина появились хорошие предложения, которые никому не были нужны. Что я вижу сейчас происходит в реальном мире - хорошее и дешевое выкупили. Цены упали в рамках статистической погрешности (если упали).Предложите реальный вариант под аренду, который я мог бы купить сегодня со словами "вау, в 19-ом и близко таких цен не было". Уже прошло почти 3 месяца. Сейчас лето, несезон, время низких цен, аренда в ступоре. Курс не 23-25. Что может купить с профитом та же Еленск, продавшая все более года назад?