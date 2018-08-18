Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потому что это не окажет дополнительного, доселе неизвестного влияния на КРЖН. Кредитованию это не поспособствует - МВФ прогнозирует уменьшение кредитования бизнеса и населения на 7,3% в 2020-м и еще на 12,4% к 2021-м. Инвестиционному спросу на активы, не защищающие от девальвации (в том. числе недвижимость) - тоже.
zРадио написав:Влад, с риск-менеджментом у вас явно не все в порядке (или же вы вынуждены носить маску на форуме), потому что вы не понимаете, что работу эти люди потеряли не на месяц и не на два! Решения о сокращениях в кризис принимаются очень легко, о наборе - очень сложно.
Вы привели данные не о уволенных и ставших на биржу труда, а тем, кому не заплатили зп и отчисления ПФ с нее. Я сделал вывод, что их отправили за свой счет. Это не сокращение-набор. Это пауза, которую вы подаете как трагедию.
Мда, Максимка мог в Дипломат-Холе уже с ремонтом взять. Думаю за 250 отдали бы. А так пусть мучаеться с ремонтом. Думаю по факту ему дороже выйдет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
zРадио написав:Влад, с риск-менеджментом у вас явно не все в порядке (или же вы вынуждены носить маску на форуме), потому что вы не понимаете, что работу эти люди потеряли не на месяц и не на два! Решения о сокращениях в кризис принимаются очень легко, о наборе - очень сложно.
Вы привели данные не о уволенных и ставших на биржу труда, а тем, кому не заплатили зп и отчисления ПФ с нее. Я сделал вывод, что их отправили за свой счет. Это не сокращение-набор. Это пауза, которую вы подаете как трагедию.
Ок, я вас чуть позже ткну носом в такие же данные по маю. Странно, что вы предпочли сопротивляться очевидному, зная, что собираемость НДФЛ в мае еще ниже, чем в апреле - эти данные были опубликованы еще на прошлой неделе, и я их тоже сюда давал
Хорошо, что вы признали, что неправильно интерпретировали свои данные.
Я не сопротивляюсь очевидному. Очевидно, что многих отправили за свой счет. Мы это знали и без статистики, статистика это подтвердила.
Вы бредите... я ничего не признавал, потому что все интерпретировал правильно, и использовал корректную и выверенную лексику - "временные безработные". А то, что я дождусь майской статистики ПФУ, чтобы ткнуть вас в те же реалии, только с "официальным штампиком", так это для того, чтобы в следующий раз вы не умничали не по делу
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 чер, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.