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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4311431243134314>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:09

  барабашов написав:Тот же продаван на ЛОХе продаёт 154метра в Дипломат Холле за 270куе. Ремонт вроде не шлак, почему цена такая низкая? Или 1800/метр там норма?


Норм. Плюс это приговор растишкам.
Вон "Колбаса по 500 грн" хочет свою вонючку по 1800 за квадрат слить, а тут с ремонтом дипломат холл не могут

Аирмакс гдето минус 50000$ уже попал.
Это как bid и ask. Можешь в аске любую цену ставить и кричать про дорожай, но купят по bid минус 20-30%

https://m.olx.ua/obyavlenie/4k-154m-zhk ... ml?reason=
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:17

  Первый написав:падіння облікової ставки до 6%

чому зрадіо не пише як це вплине на кржн?


Потому что это не окажет дополнительного, доселе неизвестного влияния на КРЖН. Кредитованию это не поспособствует - МВФ прогнозирует уменьшение кредитования бизнеса и населения на 7,3% в 2020-м и еще на 12,4% к 2021-м. Инвестиционному спросу на активы, не защищающие от девальвации (в том. числе недвижимость) - тоже.

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... rrangement

А вот что может увеличить - так это спрос на валюту. 5 п.п. - слишком низкая премия за риск пребывания в гривне и ее производных...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Влад, с риск-менеджментом у вас явно не все в порядке (или же вы вынуждены носить маску на форуме), потому что вы не понимаете, что работу эти люди потеряли не на месяц и не на два! Решения о сокращениях в кризис принимаются очень легко, о наборе - очень сложно.

Вы привели данные не о уволенных и ставших на биржу труда, а тем, кому не заплатили зп и отчисления ПФ с нее. Я сделал вывод, что их отправили за свой счет. Это не сокращение-набор. Это пауза, которую вы подаете как трагедию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:20

  xio13 написав:
  барабашов написав:Тот же продаван на ЛОХе продаёт 154метра в Дипломат Холле за 270куе. Ремонт вроде не шлак, почему цена такая низкая? Или 1800/метр там норма?


Норм. Плюс это приговор растишкам.
Вон "Колбаса по 500 грн" хочет свою вонючку по 1800 за квадрат слить, а тут с ремонтом дипломат холл не могут

Аирмакс гдето минус 50000$ уже попал.
Это как bid и ask. Можешь в аске любую цену ставить и кричать про дорожай, но купят по bid минус 20-30%

https://m.olx.ua/obyavlenie/4k-154m-zhk ... ml?reason=


Мда, Максимка мог в Дипломат-Холе уже с ремонтом взять. Думаю за 250 отдали бы.
А так пусть мучаеться с ремонтом. Думаю по факту ему дороже выйдет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:21

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Влад, с риск-менеджментом у вас явно не все в порядке (или же вы вынуждены носить маску на форуме), потому что вы не понимаете, что работу эти люди потеряли не на месяц и не на два! Решения о сокращениях в кризис принимаются очень легко, о наборе - очень сложно.

Вы привели данные не о уволенных и ставших на биржу труда, а тем, кому не заплатили зп и отчисления ПФ с нее. Я сделал вывод, что их отправили за свой счет. Это не сокращение-набор. Это пауза, которую вы подаете как трагедию.


Ок, я вас чуть позже ткну носом в такие же данные по маю. Странно, что вы предпочли сопротивляться очевидному, зная, что собираемость НДФЛ в мае еще ниже, чем в апреле - эти данные были опубликованы еще на прошлой неделе, и я их тоже сюда давал
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ок

Хорошо, что вы признали, что неправильно интерпретировали свои данные.

Я не сопротивляюсь очевидному. Очевидно, что многих отправили за свой счет. Мы это знали и без статистики, статистика это подтвердила.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ок

Хорошо, что вы признали, что неправильно интерпретировали свои данные.

Я не сопротивляюсь очевидному. Очевидно, что многих отправили за свой счет. Мы это знали и без статистики, статистика это подтвердила.


Вы бредите... я ничего не признавал, потому что все интерпретировал правильно, и использовал корректную и выверенную лексику - "временные безработные". А то, что я дождусь майской статистики ПФУ, чтобы ткнуть вас в те же реалии, только с "официальным штампиком", так это для того, чтобы в следующий раз вы не умничали не по делу
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 чер, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37

  zРадио написав:PS: да, еще не забывайте, что средняя зарплата в Киеве падает быстрее, чем регионах - эту статистику я показывал 2 недели назад

https://news.finance.ua/ru/news/-/47242 ... ya-v-kieve
Отака х...ня малята
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ок

Хорошо, что вы признали, что неправильно интерпретировали свои данные.

Я не сопротивляюсь очевидному. Очевидно, что многих отправили за свой счет. Мы это знали и без статистики, статистика это подтвердила.

але вони вийдуть (якщо вийдуть) до праці, вже десь аж осінню (літо - мертвий сезон)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:мы не США, которе могут хоть 25 млн безработных посадить на дотации,
это чревато тем что доллар падает ко всем валютам
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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