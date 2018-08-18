Вообще рылы и лорды открылись как очень ограниченная публика. Неожиданно.
Но раз деньги где-то взяли (если не прокурорские взятки), значит ранее были не такие. Просто деградация. Издержки профессии.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44
Вообще рылы и лорды открылись как очень ограниченная публика. Неожиданно.
Но раз деньги где-то взяли (если не прокурорские взятки), значит ранее были не такие. Просто деградация. Издержки профессии.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.
Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:54
Зрозуміти б незрозуміле! ©®™
А отут справді цікаво
І вона щось сюди не заходить, щоб сказати КУДИ прилаштувала свої котлетки?(а там 4 чи 5квартир продалось! )
Де ж то можна їх прилаштувати?(таку суму! )
- гривнедепо - страшно!(лише Долярчик може собі це дозволити з своєю котлеткою у розмірі на пів однухи в добрій локації)
- долародепо - страшно!(можуть віддати гривнею по поганому курсу, або й розтягувати/частинами видавати пАпіжже/може колись там/ніколи)
- ОВДП - страшно!
- дома - потрійно страшно!
То де ж можна прилаштувати такі великі котлетки?
Може вона поїхала вгості до п. Акурта і там все прилаштувала?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:55
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
золото, зарубежная недвижимость, акции тесла
верю в евро... по 1,4
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