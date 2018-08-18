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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4311431243134314

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44

  xio13 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты, Зрада, конечно, дрочи на ПЦ, но мозоли на руках не натри.


Во-первых, не хами! Во-вторых, расшифруй


Отличная аналитика. С интересом читаю, не обращайте внимание на закостянелых риелторов, и офисный планктон.

Вообще рылы и лорды открылись как очень ограниченная публика. Неожиданно.
Но раз деньги где-то взяли (если не прокурорские взятки), значит ранее были не такие. Просто деградация. Издержки профессии.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.

Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:54

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

  Vlad442 написав:Что может купить с профитом та же Еленск, продавшая все более года назад?

А отут справді цікаво :!:
І вона щось сюди не заходить, щоб сказати КУДИ прилаштувала свої котлетки?(а там 4 чи 5квартир продалось! )
Де ж то можна їх прилаштувати?(таку суму! )
- гривнедепо - страшно!(лише Долярчик може собі це дозволити з своєю котлеткою у розмірі на пів однухи в добрій локації)
- долародепо - страшно!(можуть віддати гривнею по поганому курсу, або й розтягувати/частинами видавати пАпіжже/може колись там/ніколи) :mrgreen:
- ОВДП - страшно!
- дома - потрійно страшно!

То де ж можна прилаштувати такі великі котлетки? :shock:

Може вона поїхала вгості до п. Акурта і там все прилаштувала? :shock: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:55

  Hotab написав:Вообще рылы и лорды открылись как очень ограниченная публика. Неожиданно.

Пипл хавает
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:То де ж можна прилаштувати такі великі котлетки?
золото, зарубежная недвижимость, акции тесла
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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