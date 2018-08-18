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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4312431343144315

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:43

  Прохожий написав:
  flyman написав:я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці)

зараз манікюрщиці та цирюльники у шоколаді нє пєрєймайтєсь)

та так, ЦА КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:07

"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.

Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.

А с началом кризиса они вообще пошли вразнобой - ставка НБУ валится, средняя ставка ипотеки - растет...

Зображення

https://www.prostobank.ua/servisy/mortg ... /3650/2020
https://www.prostobank.ua/servisy/mortg ... /3650/2019
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22

  zРадио написав:"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.

Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.

Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?

Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.

Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке

Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме

Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:28

  pesikot написав:Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?

Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.

Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке

Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме

Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки


Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту :mrgreen: ) под хвост.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:30

  pesikot написав:
  zРадио написав:"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.

Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.

Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?

Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.

Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке

Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме

Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки


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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32

Коцюбинське хочуть приєднати до Києва: у ВР зареєстрували проект постанови
https://www.unn.com.ua/uk/news/1874298- ... -postanovi

Банда, тут писали где-то что киевская прописка +20% к цене? Это шанс! В Коцюбинском куча строек Атланта, продают за три копейки.
Santehnik
 
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