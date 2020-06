Додано: Чет 11 чер, 2020 18:43

Прохожий написав: flyman написав: я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці) я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці)

зараз манікюрщиці та цирюльники у шоколаді нє пєрєймайтєсь) зараз манікюрщиці та цирюльники у шоколаді нє пєрєймайтєсь)

та так, ЦА КРЖН та так, ЦА КРЖН

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/