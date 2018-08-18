Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:43
Прохожий написав: flyman написав:
я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці)
зараз манікюрщиці та цирюльники у шоколаді нє пєрєймайтєсь)
та так, ЦА КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:07
"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.
Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.
А с началом кризиса они вообще пошли вразнобой - ставка НБУ валится, средняя ставка ипотеки - растет...
https://www.prostobank.ua/servisy/mortg ... /3650/2020 https://www.prostobank.ua/servisy/mortg ... /3650/2019
zРадио
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22
zРадио написав:
"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.
Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.
Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?
Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.
Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке
Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме
Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:28
pesikot написав:
Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?
Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.
Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке
Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме
Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки
Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту
) под хвост.
zРадио
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:30
pesikot написав: zРадио написав:
"Облом" - так можно коротко сказать о надеждах рокетчиков на дешевую ипотеку.
Уже с середины 2019-го дельта между ставкой НБУ и средней ставкой ипотечных кредитов уверенно росла - первая падала агрессивно, вторая падала едва заметно.
Госпидя, зачем ты сравниваешь тёплое с мягким ?
Проблема ипотеки в Украине - это несовершенство законодательства в части прав банков.
Мало кто хочет выдать ипотеку, когда можно прописать детей в ипотечную квартиру и тогда у банков начинаются головные боли - ни забрать недвигу, ни выселить, в случае невыплат по ипотеке
Поэтому все эти средние ставки по ипотеке - это сферический конь в вакууме
Законодательно, должно быть прописано, чтобы соблюдались права обеих сторон. Тогда можно говорить о возвращении ипотеки
"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
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shapo
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32
Коцюбинське хочуть приєднати до Києва: у ВР зареєстрували проект постанови
https://www.unn.com.ua/uk/news/1874298- ... -postanovi
Банда, тут писали где-то что киевская прописка +20% к цене? Это шанс! В Коцюбинском куча строек Атланта, продают за три копейки.
Santehnik
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