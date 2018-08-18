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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4314431543164317>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:50

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту :mrgreen: ) под хвост.

Тебя уже много раз ловили на манипуляции цифрами.

Ты видишь какие-то цифры, но не видишь факты по ипотеке, топ-менеджер ты наш


Зачем ты пришел сюда троллить - тебе мало политической ветки?

"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!

Он неизменен с изменением ставки НБУ, он прибавляет к ней один к тот же риск, выражаемый в п.п. (если ты этого не понимаешь, то сразу свободен).

Но при всем при этом дельта между ставкой НБУ и средней ипотечной ставкой растет в 5 раз на фоне снижения первой! О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!

Вот что показывает этот график здоровому, финансово грамотному читателю!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:51

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:
"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
И.А.Крылов

zRadio что ли слон ? так, мелкая шушера


По сравнению с тобой мамонт

Мамонты вымерли, зачем ты так zRadio оскробляешь ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:55

  zРадио написав:"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!

Я до тебя пытаюсь донести простую мысль, что все твои цифры %% ипотеки - сферический конь в вакууме.
Ты попробуй получить сейчас ипотеку - это и есть реальность

Поэтому, сравнивать эти ставки некорректно.
Это софистика, которой ты злоупотребляешь

Так понятно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:57

  pesikot написав:
  shapo написав:По сравнению с тобой мамонт

Мамонты вымерли, зачем ты так zRadio оскробляешь ? :)


Почему-то при общении с тобой получается что чем раньше тебя пошлешь НАХ,тем правильнее это окажется
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10

  pesikot написав:
  zРадио написав:"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!

Я до тебя пытаюсь донести простую мысль, что все твои цифры %% ипотеки - сферический конь в вакууме.
Ты попробуй получить сейчас ипотеку - это и есть реальность

Поэтому, сравнивать эти ставки некорректно.
Это софистика, которой ты злоупотребляешь

Так понятно ?


Надо же - а зачем тогда Простобанк Консалтинг отслеживает эту динамику?

finance.ua тоже, кстати, экспонирует те же предложения ипотеки.
https://finance.ua/mortgage

Они все дураки, а умные - те, кто предлагают принимать решения наощупь?

Вот же свежая идея - давайте лучше оденем монисты и будем гадать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:14

  xio13 написав:Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.

Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.

Со следующего года меняется законодательство. И первичка становится почти как вторичка, без рисков, но дороже. Потому что новая!
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!
1. не у всякого банка есть доступ к дешёвым рефам, нбу хочет взамен ликвидные залоги. 2. Не каждая модель бизнеса может работать с ипотекой. Ипотеку будет выдавать 2-3 банка а рынку больше не надо, кредитовать будут проверенных. 3. ставки по потребкредитам нифига не падают, а казалось бы конкуренция всё такое. В других странах низкая ставка означает доступные деньги, в нашей стране доступных денег быть не может поскольку половина кредитов невозвратные (из серии не давай голодному хлеб резать), 6% это междусобойчик, реальная стоимость гривны ( риск + маржа + инфляция) не менее 25%-30%. Яблоки дороже апельсинов, ага инфляция 2%
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 чер, 2020 20:22, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:17

  pesikot написав:
  shapo написав:
"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
И.А.Крылов

zRadio что ли слон ? так, мелкая шушера

Шушера-это крыса из "Буратино". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:18

  zРадио написав:Надо же - а зачем тогда Простобанк Консалтинг отслеживает эту динамику?

finance.ua тоже, кстати, экспонирует те же предложения ипотеки.
https://finance.ua/mortgage

Они все дураки, а умные - те, кто предлагают принимать решения наощупь?

Вот же свежая идея - давайте лучше оденем монисты и будем гадать...

Ну пойди и попробуй получить эту ипотеку

Ты веришь словам, а я фактам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22

  vitaliian написав:
  zРадио написав:О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!
1. не у всякого банка есть доступ к дешёвым рефам, нбу хочет взамен ликвидные залоги. 2. Не каждая модель бизнеса может работать с ипотекой. Ипотеку будет выдавать 2-3 банка а рынку больше не надо, кредитовать будут проверенных. 3. ставки по потребкредитам нифига не падают, а казалось бы конкуренция всё такое. В других странах низкая ставка означает доступные деньги, в нашей стране доступных денег быть не может (из серии не давай голодному хлеб резать), 6% это междусобойчик, реальная стоимость гривны = риск + маржа + инфляция не менее 16-18%


Но у каждого банка есть возможность привлекать у населения депозиты. Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.

Ну а по выводам в части нереальности дешевой ипотеки вы со мной итак не спорите :D
zРадио
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