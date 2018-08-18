Додано: Чет 11 чер, 2020 19:50

pesikot написав: zРадио написав:

Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту ) под хвост. Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту) под хвост.

Тебя уже много раз ловили на манипуляции цифрами.



Ты видишь какие-то цифры, но не видишь факты по ипотеке, топ-менеджер ты наш Тебя уже много раз ловили на манипуляции цифрами.Ты видишь какие-то цифры, но не видишь факты по ипотеке, топ-менеджер ты наш

Зачем ты пришел сюда троллить - тебе мало политической ветки?"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!Он неизменен с изменением ставки НБУ, он прибавляет к ней один к тот же риск, выражаемый в п.п. (если ты этого не понимаешь, то сразу свободен).Но при всем при этом дельта между ставкой НБУ и средней ипотечной ставкой растет в 5 раз на фоне снижения первой! О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!Вот что показывает этот график здоровому, финансово грамотному читателю!