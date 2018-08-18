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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:50
pesikot написав: zРадио написав:
Да-да-да, именно "детский фактор" резко поломался в апреле, и динамика пошла вразнобой. Хотя до этого такого не наблюдалось. Наверно, потому что других факторов, кроме прописки детей, ну вообще нет, и весь анализ - коту (или песикоту
) под хвост.
Тебя уже много раз ловили на манипуляции цифрами.
Ты видишь какие-то цифры, но не видишь факты по ипотеке, топ-менеджер ты наш
Зачем ты пришел сюда троллить - тебе мало политической ветки?
"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!
Он неизменен с изменением ставки НБУ, он прибавляет к ней один к тот же риск, выражаемый в п.п. (если ты этого не понимаешь, то сразу свободен).
Но при всем при этом дельта между ставкой НБУ и средней ипотечной ставкой растет в 5 раз на фоне снижения первой! О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!
Вот что показывает этот график здоровому, финансово грамотному читателю!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:51
shapo написав: pesikot написав:
zRadio
shapo написав:"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
И.А.Крылов
что ли слон ? так, мелкая шушера
По сравнению с тобой мамонт
Мамонты вымерли, зачем ты так zRadio
оскробляешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:55
zРадио написав:
"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!
Я до тебя пытаюсь донести простую мысль, что все твои цифры %% ипотеки - сферический конь в вакууме.
Ты попробуй получить сейчас ипотеку - это и есть реальность
Поэтому, сравнивать эти ставки некорректно.
Это софистика, которой ты злоупотребляешь
Так понятно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:57
pesikot написав: shapo написав:
По сравнению с тобой мамонт
Мамонты вымерли, зачем ты так zRadio
оскробляешь ?
Почему-то при общении с тобой получается что чем раньше тебя пошлешь НАХ,тем правильнее это окажется
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10
pesikot написав: zРадио написав:
"Детский" риск есть, да. Есть сегодня, был в феврале до пандемии и был год назад!
Я до тебя пытаюсь донести простую мысль, что все твои цифры %% ипотеки - сферический конь в вакууме.
Ты попробуй получить сейчас ипотеку - это и есть реальность
Поэтому, сравнивать эти ставки некорректно.
Это софистика, которой ты злоупотребляешь
Так понятно ?
Надо же - а зачем тогда Простобанк Консалтинг отслеживает эту динамику?
finance.ua тоже, кстати, экспонирует те же предложения ипотеки.https://finance.ua/mortgage
Они все дураки, а умные - те, кто предлагают принимать решения наощупь?
Вот же свежая идея - давайте лучше оденем монисты и будем гадать...
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:14
xio13 написав:
Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.
Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.
Со следующего года меняется законодательство. И первичка становится почти как вторичка, без рисков, но дороже. Потому что новая!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:15
zРадио написав:
О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!
1. не у всякого банка есть доступ к дешёвым рефам, нбу хочет взамен ликвидные залоги. 2. Не каждая модель бизнеса может работать с ипотекой. Ипотеку будет выдавать 2-3 банка а рынку больше не надо, кредитовать будут проверенных. 3. ставки по потребкредитам нифига не падают, а казалось бы конкуренция всё такое. В других странах низкая ставка означает доступные деньги, в нашей стране доступных денег быть не может
поскольку половина кредитов невозвратные (из серии не давай голодному хлеб резать), 6% это междусобойчик, реальная стоимость гривны ( риск + маржа + инфляция) не менее 25%-30%. Яблоки дороже апельсинов, ага инфляция 2%
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 11 чер, 2020 20:22, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:17
pesikot написав:
zRadio
shapo написав:"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
И.А.Крылов
что ли слон ? так, мелкая шушера
Шушера-это крыса из "Буратино".
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:18
zРадио написав:
Надо же - а зачем тогда Простобанк Консалтинг отслеживает эту динамику?
finance.ua тоже, кстати, экспонирует те же предложения ипотеки.https://finance.ua/mortgage
Они все дураки, а умные - те, кто предлагают принимать решения наощупь?
Вот же свежая идея - давайте лучше оденем монисты и будем гадать...
Ну пойди и попробуй получить эту ипотеку
Ты веришь словам, а я фактам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22
vitaliian написав: zРадио написав:
О чем это говорит - о том, что банки не используют подешевевший ресурс для кредитования, они держат его в ОВГЗ и депосертификатах, предпочитая не связываться с розницей, на рынке которой нет качественных и надежных заемщиков!
1. не у всякого банка есть доступ к дешёвым рефам, нбу хочет взамен ликвидные залоги. 2. Не каждая модель бизнеса может работать с ипотекой. Ипотеку будет выдавать 2-3 банка а рынку больше не надо, кредитовать будут проверенных. 3. ставки по потребкредитам нифига не падают, а казалось бы конкуренция всё такое. В других странах низкая ставка означает доступные деньги, в нашей стране доступных денег быть не может
(из серии не давай голодному хлеб резать), 6% это междусобойчик, реальная стоимость гривны = риск + маржа + инфляция не менее 16-18%
Но у каждого банка есть возможность привлекать у населения депозиты. Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.
Ну а по выводам в части нереальности дешевой ипотеки вы со мной итак не спорите
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