Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кроме того банки не верят в долгосрочность низкой ставки рефинансирования. Ипотеку выдают на десяток лет, а какая ставка будет через 1-2 года не говоря уже про более дальнюю перспективу никто не предскажет.
flyman написав:я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці)
Моя манікюрниця працювала навіть в карантин (запис попередній по телефону) На аренду вистачало.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
xio13 написав:Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.
Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть. Дипломат холл как пример выше.
Со следующего года меняется законодательство. И первичка становится почти как вторичка, без рисков, но дороже. Потому что новая!
Можно тут поподробнее. Заранее благодарен.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Это два самых надёжных банка в стране. Выше Укрсиба по депозитам населения только Алла, ПУМБ и госбанки. И такие проценты там очень давно и это не мешает им привлекать деньги вкладчиков.
По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу. Такие ставки - для крупного капитала. Даже с 1 млн гривен, который есть не у каждого пересичного, не разгуляешься... https://forinsurer.com/rating-banks