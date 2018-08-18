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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:23
Кроме того банки не верят в долгосрочность низкой ставки рефинансирования. Ипотеку выдают на десяток лет, а какая ставка будет через 1-2 года не говоря уже про более дальнюю перспективу никто не предскажет.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:24
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:27
Моя манікюрниця працювала навіть в карантин (запис попередній по телефону)
На аренду вистачало.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:32
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тю, с добрым утром!
Тут чуть побольше:
Но вобщем-то тоже не далеко ушло.
Это два самых надёжных банка в стране. Выше Укрсиба по депозитам населения только Алла, ПУМБ и госбанки. И такие проценты там очень давно и это не мешает им привлекать деньги вкладчиков.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:36
Можно тут поподробнее. Заранее благодарен.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:37
Объясните пожалуйста, как человеку с улицы, банк может взять деньги у НБУ по учетной ставке на 30 лет, накинуть свои 3% и выдать в виде ипотечного кредита или купить ОВГЗ?
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:45
В дебри законодательства не вдавался, но хотят , чтобы имущественные права наступали с момента первого взноса. Блогера уже постил.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:50
По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу. Такие ставки - для крупного капитала. Даже с 1 млн гривен, который есть не у каждого пересичного, не разгуляешься...
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:11
ставка не фиксированная а плавающая, сегодня взяли под 6% а завтра может быть уже 40%
верю в евро... по 1,4
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