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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4314431543164317

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:23

Кроме того банки не верят в долгосрочность низкой ставки рефинансирования. Ипотеку выдают на десяток лет, а какая ставка будет через 1-2 года не говоря уже про более дальнюю перспективу никто не предскажет.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:24

  sesk написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:
"Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!"
И.А.Крылов

zRadio что ли слон ? так, мелкая шушера

Шушера-это крыса из "Буратино". :mrgreen:


Предлагаю хейтерам расслабиться и не предавать моей скромной персоне столько внимания - есть что по сабжу обсудить
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:27

  flyman написав:я так послухавши Хазіна трішки, зрозумів, що основний удар буде по сфері послуг (туризм, барісти і т.п. манікюрщиці)


Моя манікюрниця працювала навіть в карантин (запис попередній по телефону)
На аренду вистачало.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:32

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Їдете по безвізу до Польші і відкриваєте рахунок. Можна до Німеччини,

які % дають?


https://www.deutsche-bank.de/pk/sparen/zinsmarkt.html
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.

Тю, с добрым утром!
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/d ... t_the_end/ 5.5% и класть на год.
Тут чуть побольше:
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/de ... klasichnij
Но вобщем-то тоже не далеко ушло.

Это два самых надёжных банка в стране. Выше Укрсиба по депозитам населения только Алла, ПУМБ и госбанки. И такие проценты там очень давно и это не мешает им привлекать деньги вкладчиков.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:36

  sesk написав:
  xio13 написав:Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.

Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.

Со следующего года меняется законодательство. И первичка становится почти как вторичка, без рисков, но дороже. Потому что новая!


Можно тут поподробнее. Заранее благодарен. :roll:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:37

Объясните пожалуйста, как человеку с улицы, банк может взять деньги у НБУ по учетной ставке на 30 лет, накинуть свои 3% и выдать в виде ипотечного кредита или купить ОВГЗ?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:45

  Хомякоид написав:
  sesk написав:
  xio13 написав:Первичка подохнет вместе с банкротством застройщиков.

Уже сейчас на вторичке намного лучшие варики есть.
Дипломат холл как пример выше.

Со следующего года меняется законодательство. И первичка становится почти как вторичка, без рисков, но дороже. Потому что новая!


Можно тут поподробнее. Заранее благодарен. :roll:

В дебри законодательства не вдавался, но хотят , чтобы имущественные права наступали с момента первого взноса. Блогера уже постил.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA&t=11s
sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:50

  Santehnik написав:
  zРадио написав:Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.

Тю, с добрым утром!
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/d ... t_the_end/ 5.5% и класть на год.
Тут чуть побольше:
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/de ... klasichnij
Но вобщем-то тоже не далеко ушло.

Это два самых надёжных банка в стране. Выше Укрсиба по депозитам населения только Алла, ПУМБ и госбанки. И такие проценты там очень давно и это не мешает им привлекать деньги вкладчиков.


По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу. Такие ставки - для крупного капитала. Даже с 1 млн гривен, который есть не у каждого пересичного, не разгуляешься...
https://forinsurer.com/rating-banks
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:11

  Vlad442 написав:Объясните пожалуйста, как человеку с улицы, банк может взять деньги у НБУ по учетной ставке на 30 лет, накинуть свои 3% и выдать в виде ипотечного кредита или купить ОВГЗ?
ставка не фиксированная а плавающая, сегодня взяли под 6% а завтра может быть уже 40%
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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