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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:37
Объясните пожалуйста, как человеку с улицы, банк может взять деньги у НБУ по учетной ставке на 30 лет, накинуть свои 3% и выдать в виде ипотечного кредита или купить ОВГЗ?
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:45
В дебри законодательства не вдавался, но хотят , чтобы имущественные права наступали с момента первого взноса. Блогера уже постил.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:50
По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу. Такие ставки - для крупного капитала. Даже с 1 млн гривен, который есть не у каждого пересичного, не разгуляешься...
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:11
ставка не фиксированная а плавающая, сегодня взяли под 6% а завтра может быть уже 40% и не каждому банку реф дают только под ликвидные залоги.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:15
кстати хороший вопрос
ответь нам на него
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:18
НЕреальный ЖЫР!
уже выезжаю видкрываты рахункы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:27
Следовательно прямой зависимости между учетной ставкой и ставкой ипотеки нет? Кредиты НБУ нельзя использовать для выдачи ипотеки потому что они короткие, а ипотека длинная? Ипотечная квартира является ли достаточным залогом для НБУ? Почему НБУ дает в долг по ставке ниже, чем минфин привлекает по ОВГЗ?
PS Так все-таки о чем говорят приведенные выше графики? Какие можно сделать на их основании выводы?
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это первое, что легко решается парой голосований в ВР. Второе это отсутствие дешевого длинного гривневого ресурса. Даже если прописать плавающую ставку, завтра очередной кризис, курс и ставки по депо ушли в небо, кредиты массово не погашаются и что делать с залогом, даже, если получилось его отсудить и выселить.
Третье-четвертое-пятое это состояние судебной системы, исполнительной службы, хороших заемщиков со стабильным доходом, который может быть только в стабильной экономической системе.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:30
Якщо коротко то перекупники з ринку випригнуть, бо будуть фіксуватися для податкової і сплачувати 7,5% при перепродажі квартири, як власної, а у більщісті перекупників цей відсоток і був прибутком, вони з ринку випадуть і прощавай сьогодняшні ціни забудовників, бо перекупники булм останні 5 років інвесторами нових будівель десь на 40%.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, по физ. лицам приват с огромным отрывом с этим спору нет. Но я о том что но не смотря на это деньги в Укрсиб под драконовский процент вполне себе несут и поболее чем во все остальные частные банки, которых десятки и у которых значительно лучше процент.
Значит либо это люди для которых сохранность средств важнее чем процент, либо людям даже 6% нормально и они не парятся.
P.S Даже когда 6% будет у Привата - понесут все равно, поворчат конечно что совсем капец, но понесут. Куда им еще деньги нести?
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