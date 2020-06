Додано: Чет 11 чер, 2020 22:19

По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу.

Да, по физ. лицам приват с огромным отрывом с этим спору нет. Но я о том что но не смотря на это деньги в Укрсиб под драконовский процент вполне себе несут и поболее чем во все остальные частные банки, которых десятки и у которых значительно лучше процент.

Значит либо это люди для которых сохранность средств важнее чем процент, либо людям даже 6% нормально и они не парятся.



P.S Даже когда 6% будет у Привата - понесут все равно, поворчат конечно что совсем капец, но понесут. Куда им еще деньги нести?

Уже на фінанс писалося, що Укрсиб в основному для юриків, фізиків там не хочуть, тому такі % Уже на фінанс писалося, що Укрсиб в основному для юриків, фізиків там не хочуть, тому такі %

