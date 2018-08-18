Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність. По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.
Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність. По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.
Надії нема, паніка ао всьому світу, хто мав нерухомість не знає, що з нею робити, бо розуміє, що краще її зараз продати, але в які грощі ніхто не розуміє. Ринок в Україні стоїть, в Польщі стоїть, в Германії стоіть, у пацюків вже впав-країни БРІКС, ніхто не знає що робити. Я знаю, але то вже не форумна історія.
Trast написав:Якщо коротко то перекупники з ринку випригнуть, бо будуть фіксуватися для податкової і сплачувати 7,5% при перепродажі квартири, як власної, а у більщісті перекупників цей відсоток і був прибутком, вони з ринку випадуть і прощавай сьогодняшні ціни забудовників, бо перекупники булм останні 5 років інвесторами нових будівель десь на 40%.
Он воно як. А якже Прохожий і його квартирка в ЖК Генезис, який вже ніколи недобудують, як йому вийти?
Trast написав:Якщо коротко то перекупники з ринку випригнуть, бо будуть фіксуватися для податкової і сплачувати 7,5% при перепродажі квартири, як власної, а у більщісті перекупників цей відсоток і був прибутком, вони з ринку випадуть і прощавай сьогодняшні ціни забудовників, бо перекупники булм останні 5 років інвесторами нових будівель десь на 40%.
Он воно як. А якже Прохожий і його квартирка в ЖК Генезис, який вже ніколи недобудують, як йому вийти?
хио13й, "эксперт" вы наш, ну не переживайте так за меня, скушайте мамкину каклетку и ложитесь баиньки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Следовательно прямой зависимости между учетной ставкой и ставкой ипотеки нет? Кредиты НБУ нельзя использовать для выдачи ипотеки потому что они короткие, а ипотека длинная? Ипотечная квартира является ли достаточным залогом для НБУ? Почему НБУ дает в долг по ставке ниже, чем минфин привлекает по ОВГЗ?
зависимости нет, в цену ипотеки входят маржа банка, % инфляции, риски. Ипотечная квартиру не думаю что устроит НБУ, ликвидность недвижимости вообще спорный момент, есть квартира на майдане а есть в Бердичеве, не каждый же покупает в ипотеку квартиру на майдане. НБУ пытается наводнить экономику дешевыми деньгами, поскольку основные покупатели овгз это самодостаточные люди, то и ставка должна быть рыночная, поэтому есть разница между ставками, которая оседает в карманах банков. Не думаю что овгз упадёт ниже 8-9%, это уже угроза фин.стабильности, если инвесторы разбегуться.
zРадио написав:По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу.
Да, по физ. лицам приват с огромным отрывом с этим спору нет. Но я о том что но не смотря на это деньги в Укрсиб под драконовский процент вполне себе несут и поболее чем во все остальные частные банки, которых десятки и у которых значительно лучше процент. Значит либо это люди для которых сохранность средств важнее чем процент, либо людям даже 6% нормально и они не парятся.
P.S Даже когда 6% будет у Привата - понесут все равно, поворчат конечно что совсем капец, но понесут. Куда им еще деньги нести?
Уже на фінанс писалося, що Укрсиб в основному для юриків, фізиків там не хочуть, тому такі %
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність. По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.
Надії нема, паніка ао всьому світу, хто мав нерухомість не знає, що з нею робити, бо розуміє, що краще її зараз продати, але в які грощі ніхто не розуміє. Ринок в Україні стоїть, в Польщі стоїть, в Германії стоіть, у пацюків вже впав-країни БРІКС, ніхто не знає що робити. Я знаю, але то вже не форумна історія.
Дві оази: КРЖН (Влад, Фейслес, Макс, Пропер ...) та Анталія (акурт)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 чер, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/