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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4316431743184319>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Вона вже здохла.

Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність.
По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:40

  Хомякоид написав:
Їдете по безвізу до Польші і відкриваєте рахунок. Можна до Німеччини, але треба знати хоча б англійську.


Не треба людей вводити в оману, нiякий банк, що в Германії, що в Польщі з недалеких часів карантину, нікому по безвізу рахунків не відкриє, тим паче, що і безвізу зараз не існує.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:45

  Santehnik написав:
  Trast написав:Вона вже здохла.

Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність.
По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.

Надії нема, паніка ао всьому світу, хто мав нерухомість не знає, що з нею робити, бо розуміє, що краще її зараз продати, але в які грощі ніхто не розуміє.
Ринок в Україні стоїть, в Польщі стоїть, в Германії стоіть, у пацюків вже впав-країни БРІКС, ніхто не знає що робити.
Я знаю, але то вже не форумна історія.:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:01

  Trast написав:Якщо коротко то перекупники з ринку випригнуть, бо будуть фіксуватися для податкової і сплачувати 7,5% при перепродажі квартири, як власної, а у більщісті перекупників цей відсоток і був прибутком, вони з ринку випадуть і прощавай сьогодняшні ціни забудовників, бо перекупники булм останні 5 років інвесторами нових будівель десь на 40%.


Он воно як. А якже Прохожий і його квартирка в ЖК Генезис, який вже ніколи недобудують, як йому вийти?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:05

  xio13 написав:
  Trast написав:Якщо коротко то перекупники з ринку випригнуть, бо будуть фіксуватися для податкової і сплачувати 7,5% при перепродажі квартири, як власної, а у більщісті перекупників цей відсоток і був прибутком, вони з ринку випадуть і прощавай сьогодняшні ціни забудовників, бо перекупники булм останні 5 років інвесторами нових будівель десь на 40%.


Он воно як. А якже Прохожий і його квартирка в ЖК Генезис, який вже ніколи недобудують, як йому вийти?

хио13й, "эксперт" вы наш, ну не переживайте так за меня, скушайте мамкину каклетку и ложитесь баиньки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Следовательно прямой зависимости между учетной ставкой и ставкой ипотеки нет? Кредиты НБУ нельзя использовать для выдачи ипотеки потому что они короткие, а ипотека длинная? Ипотечная квартира является ли достаточным залогом для НБУ? Почему НБУ дает в долг по ставке ниже, чем минфин привлекает по ОВГЗ?
зависимости нет, в цену ипотеки входят маржа банка, % инфляции, риски. Ипотечная квартиру не думаю что устроит НБУ, ликвидность недвижимости вообще спорный момент, есть квартира на майдане а есть в Бердичеве, не каждый же покупает в ипотеку квартиру на майдане. НБУ пытается наводнить экономику дешевыми деньгами, поскольку основные покупатели овгз это самодостаточные люди, то и ставка должна быть рыночная, поэтому есть разница между ставками, которая оседает в карманах банков. Не думаю что овгз упадёт ниже 8-9%, это уже угроза фин.стабильности, если инвесторы разбегуться.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:19

  Santehnik написав:
  zРадио написав:По объемам физ лиц Аваль 3-й, а Укрсиб - 7-й. Оба суммарно втрое меньше Привата. Какие тут еще могут быть вопросы? Да, самые надежные, не спорю, на то они и дочки крупных европейских групп. Но представить себе пересичного, несущего кровные под 5,5% в гривне, все равно не могу.

Да, по физ. лицам приват с огромным отрывом с этим спору нет. Но я о том что но не смотря на это деньги в Укрсиб под драконовский процент вполне себе несут и поболее чем во все остальные частные банки, которых десятки и у которых значительно лучше процент.
Значит либо это люди для которых сохранность средств важнее чем процент, либо людям даже 6% нормально и они не парятся.

P.S Даже когда 6% будет у Привата - понесут все равно, поворчат конечно что совсем капец, но понесут. Куда им еще деньги нести?

Уже на фінанс писалося, що Укрсиб в основному для юриків, фізиків там не хочуть, тому такі %
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-ho ... IdFCc.html

Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23

  Trast написав:
  Santehnik написав:
  Trast написав:Вона вже здохла.

Плюсую! Зараз або космічні ціни в об'єктах які будуть здані в осяжні терміни, або всякі Оазіси за копійки, але їх будуть будувати вічність.
По суті зараз якщо купуєш "для себе" то варіантів майже немає. Лише під перепродаж з надією на рокету.

Надії нема, паніка ао всьому світу, хто мав нерухомість не знає, що з нею робити, бо розуміє, що краще її зараз продати, але в які грощі ніхто не розуміє.
Ринок в Україні стоїть, в Польщі стоїть, в Германії стоіть, у пацюків вже впав-країни БРІКС, ніхто не знає що робити.
Я знаю, але то вже не форумна історія.:)

Дві оази:
КРЖН (Влад, Фейслес, Макс, Пропер ...) та Анталія (акурт)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 чер, 2020 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны

мечта асфальтоукладчика


Why?
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