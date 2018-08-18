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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4316431743184319

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 91
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
29
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:29

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  rjkz написав:работа из дому дает возможность, например, гулять с детьми в парке, отвозить-забирать в/со школы. Решать массу домашних дел, которые никогда не будешь делать просиживая штаны

мечта асфальтоукладчика


Why?
https://youtu.be/rvGbUtf5cnM
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:35

  xio13 написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html

Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??

странно, откуда там до сих пор- после строителей?
но их коридорная система это что-то, идешь как по общежитию :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но у каждого банка есть возможность привлекать у населения депозиты. Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.

Ну а по выводам в части нереальности дешевой ипотеки вы со мной итак не спорите
я ни с кем не спорю, просто с чем то соглашаюсь, с чем то нет. Для ипотеки нужны длинные деньги, а депозиты короткие (год это потолок). Как минимум жто обстоятельство не позволит выдать дешевую ипотеку, банк не знает сколько будут стоить деньги через 1-2-5 лет, а на плавующую ставку не подпишется клиент. Есть и другие препятствия, не у каждого официальная зарплата позволяет выплачивать 10к в мес ипотеки. Не все жильё мягко говоря ликвидное, зачем банку халупы в краматорске - непонятно.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:43

  Trast написав:
  Хомякоид написав:
Їдете по безвізу до Польші і відкриваєте рахунок. Можна до Німеччини, але треба знати хоча б англійську.


Не треба людей вводити в оману, нiякий банк, що в Германії, що в Польщі з недалеких часів карантину, нікому по безвізу рахунків не відкриє, тим паче, що і безвізу зараз не існує.


Не зрозумів. При чому карантин до відкриття рахунку ?
Так що, марафони про безвіз які крутять на каналах Петра шоколадного це брехня ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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