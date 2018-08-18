Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Но у каждого банка есть возможность привлекать у населения депозиты. Правда, тяжело себе представить 6%-ных деполюдей, или даже бизнес. Так что в целом я с вами согласен.
Ну а по выводам в части нереальности дешевой ипотеки вы со мной итак не спорите
я ни с кем не спорю, просто с чем то соглашаюсь, с чем то нет. Для ипотеки нужны длинные деньги, а депозиты короткие (год это потолок). Как минимум жто обстоятельство не позволит выдать дешевую ипотеку, банк не знает сколько будут стоить деньги через 1-2-5 лет, а на плавующую ставку не подпишется клиент. Есть и другие препятствия, не у каждого официальная зарплата позволяет выплачивать 10к в мес ипотеки. Не все жильё мягко говоря ликвидное, зачем банку халупы в краматорске - непонятно.
Хомякоид написав: Їдете по безвізу до Польші і відкриваєте рахунок. Можна до Німеччини, але треба знати хоча б англійську.
Не треба людей вводити в оману, нiякий банк, що в Германії, що в Польщі з недалеких часів карантину, нікому по безвізу рахунків не відкриє, тим паче, що і безвізу зараз не існує.
Не зрозумів. При чому карантин до відкриття рахунку ? Так що, марафони про безвіз які крутять на каналах Петра шоколадного це брехня ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )