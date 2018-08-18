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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:29
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:35
странно, откуда там до сих пор- после строителей?
но их коридорная система это что-то, идешь как по общежитию
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я ни с кем не спорю, просто с чем то соглашаюсь, с чем то нет. Для ипотеки нужны длинные деньги, а депозиты короткие (год это потолок). Как минимум жто обстоятельство не позволит выдать дешевую ипотеку, банк не знает сколько будут стоить деньги через 1-2-5 лет, а на плавующую ставку не подпишется клиент. Есть и другие препятствия, не у каждого официальная зарплата позволяет выплачивать 10к в мес ипотеки. до 2008 ипотека оформлялась на левые справки о доходах. Не все жильё мягко говоря ликвидное, зачем банку халупы в краматорске - непонятно. И т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 чер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:43
Не зрозумів. При чому карантин до відкриття рахунку ?
Так що, марафони про безвіз які крутять на каналах Петра шоколадного це брехня ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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