Додано: Чет 11 чер, 2020 23:18

Короче вывод такой (из срача за последние часов так пять):

1)ипотеки при клоуне НЕ будет, потому что ни доллар завтра 30 и не более, ни ставку рефинанса в одно число ОНО не гарантирует

2)пока невозможно будет купить 3к семье за мильён допустим у нас в ипотеку,и за два - в столице к примеру, потому что платёж сравним с арендой (1млн и 2млн беру как сумму ипотеки) а оформить ипотеку нереально - будут снимать

3)в коробках у нас и в Скадовске сдохнуть можно и в ноябре или марте, так что жить где то люди будут и получше чем мы при деде Лёне 40 лет назад по пять человек на три комнаты хруща а то и 6-7

4)раз будут снимать - будут и сдавать. А значит Трибека будет жрать сервелат с Ля Сильпо а респект отдыхать в Макс Рояле

Желающие порвать с этим кругом и переехать жить в В-ВУ, ЛондОн или Вену могут прям завтра утром попытаться изменить реальность и купить там хоть местный Тетрис, хоть местный Г9а или Башню Трампа, хоть кавалирку с общим сортиром меж этажами как было у Мухи